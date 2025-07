Andrés García es 'The Spanish King' y a sus 93 años triunfa como modelo: "El mundo de la moda es cansado. Hay que cambiarse de ropa muchas veces"

Andrés García se ha convertido en todo un icono en el mundo de la moda a sus 93 años. 'The Spanish King' es un fenómeno que nace en 2019 después de que su nieta que trabajaba en una revista de moda le hiciese unas fotos.

Alguien vio algo en él y a partir de ese momento participa en campañas para marcas de alta costura, catálogos de moda, revistas de renombre... Y hasta triunfa en la pequeña pantalla.

Seguramente Andrés jamás se esperó que su vida cambiase tanto con 87 años pues pasó del mundo inmobiliario al de la moda de un día para otro. "Todo surgió por una nieta mía. Unas Navidades me dijo: 'Ven que te voy a hacer unas fotos' y las publicó en la revista donde trabajaba".

"Yo miro atrás y me parece imposible que en 6 años haya hecho tantas cosas", dice respecto a su carrera en el modelaje pero asegura que: "He sido feliz en todos los trabajos que he tenido en mi vida". ¡Dale al play!