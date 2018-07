Impagos a residencias podrían dejar en la calle a 2500 ancianos

Más de un año sin subvenciones ha provocado que la situación de las residencias de ancianos públicas valencianas sea crítica. La Administración Pública tiene una deuda de 14 millones de euros a 44 diferentes centros. La financiación es escasa y los proveedores y trabajadores no van a poder seguir antendiendo a las personas mayores.

Los clientes de estas residencias no tienen la capacidad de pagarse una residencia privada, no tiene grandes recursos y podrían quedarse en la calle si la situación no cambia. "Nos vamos a quedar en la calle. Por favor y por Dios que lo arreglen" confiesa Pepe, el cual, lleva 9 años viviendo en una de estas residencias.

Otras comunidades como Catalunya también esta pasando grandes apuros en este sector. Es de esperar que la situación se solucione cuanto antes.