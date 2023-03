Habla la madre que ha sufrido una supuesta negligencia médica en su parto: "A mí me han matado en vida"

La desesperación es patente. Los padres de Paula están rotos. Ana, la madre de la pequeña, habla en directo con Espejo Público totalmente desolada: “Lo único que quiero es hacer justicia por Paula porque mi hija podía haber estado aquí conmigo. A mí me han matado en vida”.

Todo comienza con la inducción del parto. Necesita que le practiquen una cesárea porque tiene la tensión alta por una preeclampsia, que incluye riesgo para el feto. Pero reciben estas palabras de una de las profesionales sanitarias: “Tú como estás gorda y tienes caderas anchas, tienes que parir por tus partes sí o sí”. A pesar de que al principio escuchan su corazón, la madre no dilata más de dos centímetros y no siente ninguna contracción. Les llegan a dejar solos y reclaman continuamente que le provoquen un parto de urgencia.

Nacho, el padre de Paula, continúa el relato indignado: “Había latido y de golpe y porrazo se perdía el latido y le decían a Ana que apretara las ventosas que si no se pierde la frecuencia del latido”. Asegura que han hablado con los peritos que llevan el caso y que la conclusión es que “el aparato no fallaba, es que a lo mejor no le apretaron bien las correas”.

"No recuerdo un tsunami judicial semejante"

Jorge Badía, periodista de ‘El Español’, conoce muy de cerca este caso y apunta que “no recuerdo un tsunami judicial semejante. En primer lugar se demanda a la ginecóloga pero es que además se demanda a todo el equipo que la asiste ese día”. Aporta varios datos relevantes de la demanda: “Durante 57 minutos se producen ausencias múltiples en el latido del corazón de Paula y en su demanda aporta capturas de las gráficas de monitorización fetal donde se refleja manuscrito a mano por el personal médico que se lo consultan a la ginecóloga y a pesar de ello no cambia su hoja de ruta, mantiene el parto inducido en vez de someter a una cesárea de urgencia”.