Los gritos de la madre de las niñas asesinadas por su padre en Almería: "Me ha matado a mis pequeñas"

Un hombre de 35 años habría quitado la vida a sus dos hijas de 2 y 4 años envenenándolas y después él mismo se habría quitado la vida del mismo modo. Los hechos han tenido lugar en el cortijo en el que habitaba el presunto asesino, en la pedanía de Las Alcubillas, entre los municipios de Gérgal y Alboloduy (Almería).

La madre de 23 años había rehecho su vida con una nueva pareja y hacía algunos trabajos en una cafetería para poder conseguir algo de dinero. La mujer estaba inscrita en el sistema de protección de violencia de género viogen y su expareja tenía una orden de alejamiento hacia ella. Sufría malos tratos continuados por parte del padre de las pequeñas. En 2022 el padre de las niñas fue detenida tras propinarle una paliza estando ella embarazada de su hija menor.

"Ella estaba preocupada porque las niñas no habían vuelto y él no le cogía el teléfono"

José María es amigo de la madre de las niñas asesinadas. Regente una cafetería en la que ella trabajaba. "Nos hacía algunas labores y nosotros le aportábamos algunas ayudas", cuenta. Estaban preparando la cena para los médicos del pueblo cuando la mujer le comunicó a José María su preocupación. Le dijo que sus hijas tenían que haber estado de vuelta hace más de 2 horas y no habían llegado. Había llamado a su exmarido pero el teléfono no daba señal. "Le dije que llamara a la Guardia Civil y le dijeron que igual estaba en el cortijo con las niñas. Que se acercara ella y que si no les veía llamara otra vez", relata.

"Las niñas están muy frías"

Ella se acercó entonces a la zona acompañada de su pareja. Como pasaba más de una hora y media sin tener noticias José María la llamó y cogió el teléfono su compañero. "Solo oía gritos: "Mis niñas, mis niñas", lloraba entre sollozos ya la madre. La pareja sentimental de la madre le comunicó a José María que acababan de encontrar los cuerpos sin vida del padre junto a las hijas encima de la cama: "Están tumbados los 3 en la cama y no sabemos como están. Las niñas están muy frías".

Agentes de la Guardia Civil se personaron en el lugar poco después pero José María ya solo podía escuchar los gritos de la madre por el teléfono: "Me ha matado a mis niñas, me las ha envenenado", gritaba ella.

Cuenta este amigo de la madre que ella nunca le había hablado de los malos tratos de su expareja. Le había dicho que bebía algo pero nunca pensó que llegara a este extremo