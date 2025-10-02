Germán tiene una rara enfermedad que le hace tener un cuerpo de anciano a los 45 años: "Me di cuenta por un resfriado que no terminaba de curar"

Germán se dio cuenta de que algo fallaba por un resfriado. En 2024 cogió una bronquitis y en el hospital le recetaron corticoides. Un amigo suyo médico se dio cuenta de que tardaba mucho en curar ese resfriado y le recomendó hacerse unas pruebas. Así fue cómo terminó con un diagnostico inesperado: los telómetros se le acortan y su sistema inmune está menos protegido. Sufre una patología denominada como telomeropatía.

En el caso de Germán, los telómeros son más cortos y no le protegen de sufrir un mayor número de mutaciones. Si nuestros telómeros son cortos estamos envejeciendo mucho, explica la doctora Julia Montoro. Esta enfermedad hace a Germán propenso a tener enfermedades propias de la tercera edad y eso incluye cirrosis, leucemia o incluso fibrosis.

Una edad biológica de 45 años con un organismo de 80

La edad biológica de Germán son 45 años pero sus telómetros son como los de una persona de 80 y puede desarrollar enfermedades de la sangre o la del pulmón con más facilidad. Su esperanza de vida va a depender de cómo funcione su telomeropatía en el futuro.

Ahora mismo no existe cura para esta enfermedad pero se pueden prevenir aquellas enfermedades en las que la mutación suele actuar. Ahora mismo tiene una mayor afectación pulmonar y es lo que están tratando.

"Me preocupa que mis hijos hereden mi enfermedad"

Tiene dos hijos y su enfermedad es genética y hereditaria. Los 5 hermanos son portadores y solo la han desarrollado su hermano y él, ya que las mujeres solo suelen ser portadoras. Le preocupa que sus hijos hereden la enfermedad pero espera que si la desarrollan exista una cura.

