La hazaña de dos jóvenes marroquíes ante un atracador armado con un cuchillo al que encerraron: "Tenía cara de asesinato"

Un robo frustrado en los alrededores de Madrid ha dejado unas impactantes imágenes y unos relatos sobrecogedores de los testigos.

Marroquí ayuda atraco

Espejo Público
Publicado:

La entrada de un hombre encapuchado y armado con un cuchillo de grandes dimensiones en un estanco de la localidad de Fuenlabrada, en Madrid, estuvo seguida de una huida a la carrera, y entre gritos, de trabajadores y clientes. Al salir la última de las personas del establecimiento, varias de ellas bloquearon la vía de escape del atracador.

El caminar impasible y decidido del hombre hacia la caja registradora con el arma provocó que rápidamente cundiera el pánico entre los presentes, que asustados pedían a voces que se llamara a la Policía. El ladrón agarró el cajón del dinero y se escucharon los primeros golpes.

Todo quedó grabado

Trató de salir con el dinero pero no lograba abrir la puerta. Al verse acorralado el delincuente intentó salir por todos los medios del lugar, primero forcejeando. Al verse superado en número cogió un objeto pesado de grandes dimensiones y la emprendió a porrazos contra la puerta de cristal del local. Estaba blindada, y pese a hacer añicos el vidrio, éste no cedió.

El encierro apenas se alargó seis minutos, pero bastó para que una de las dos trabajadoras se lesionara, por lo que menos de 24 horas después se encuentra de baja. Su compañera se encontraba trabajando pero rechazaba hacer declaraciones porque aún le temblaban las piernas del miedo, aseguraba.

La Policía tuvo que emplearse con contundencia a su llegada, ante la desobediencia del hombre que finalmente fue detenido e identificado: un hombre de nacionalidad polaca de 44 años, conocido por los vecinos del barrio.

"Tenía cara de asesinato"

Uno de los jóvenes marroquíes que ayudaron a mantener encerrado en el estanco mostraba su sorpresa por la gran violencia con la que actuaba el hombre y sobre todo el gesto de agresividad extrema que tenía: "Yo no pensé, solo pensaba en cerrar la puerta. Tenía cara de asesinato".

Samadi, el primero de los que actuó cuenta que se cruzó con el atracador momentos antes del intento de robo, en la puerta del establecimiento: "Tenía pinta de que quería hacer algo".

Beatriz de Vicente hacía una puntualización sobre los hechos, que podría considerarse una moraleja: "¿Se han dado ustedes cuenta?El atracador, rubito con ojos azules, polaco y europeo, ¡uy! Y los buenos de la historia, marroquís. Para darle una vuelta".

Sanitarios al límite.

"Los médicos no podemos dar pena con los sueldos que tenemos pero nadie piensa que trabajamos 250 horas al mes"

