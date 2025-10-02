Los secretos de belleza de Elsa Pataky: "Para mí, una cosa básica es la hidratación por la mañana y por la noche"

Elsa Pataky es una de las mujeres referentes en el mundo de la belleza y el bienestar. La actriz asegura que cuidar su cuerpo es una forma de vida y hoy nos cuenta cómo lo logra.

"Siempre he admirado los cuerpos atléticos de las mujeres", confiesa. Su padre siempre la animó a cuidarse y conseguir un cuerpo fuerte y fibrado se convirtió en un objetivo.

En el deporte, Elsa Pataky advierte que, además del trabajo físico, es muy importante el mental. "Me ayuda pensar en el músculo que estás trabajando, en que se está haciendo más grande y fuerte", señala la actriz.

Además, para Elsa Pataky también es importante cuidar la piel para sentirnos mejor: "Una cosa básica es la hidratación todos los días, por la mañana y por la tarde".

Son muchos los secretos de belleza que han permitido a Elsa Pataky convertirse en un icono. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!