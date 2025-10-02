Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

Los secretos de belleza de Elsa Pataky: "Para mí, una cosa básica es la hidratación por la mañana y por la noche"

Hablamos con la actriz sobre sus trucos para mantener un cuerpo sano y bonito. ¿Cómo logra ser constante en el deporte y en las rutinas de belleza?

Elsa Pataky

Publicidad

Elsa Pataky es una de las mujeres referentes en el mundo de la belleza y el bienestar. La actriz asegura que cuidar su cuerpo es una forma de vida y hoy nos cuenta cómo lo logra.

"Siempre he admirado los cuerpos atléticos de las mujeres", confiesa. Su padre siempre la animó a cuidarse y conseguir un cuerpo fuerte y fibrado se convirtió en un objetivo.

En el deporte, Elsa Pataky advierte que, además del trabajo físico, es muy importante el mental. "Me ayuda pensar en el músculo que estás trabajando, en que se está haciendo más grande y fuerte", señala la actriz.

Además, para Elsa Pataky también es importante cuidar la piel para sentirnos mejor: "Una cosa básica es la hidratación todos los días, por la mañana y por la tarde".

Son muchos los secretos de belleza que han permitido a Elsa Pataky convertirse en un icono. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Elsa Pataky

Los secretos de belleza de Elsa Pataky: "Para mí, una cosa básica es la hidratación por la mañana y por la noche"

Malú, coach de La Voz 2025

Avance exclusivo: este talent causa revolución entre los coaches antes de empezar a cantar en La Voz

Joseo Borrell en Espejo Público.

Borrell, sobre el abordaje a la flotilla: "Este abordaje de la manera que lo han hecho es ilegal"

Zaida Cantera
Flotilla Israel

Zaida Cantera, contundente con el asalto israelí a la Flotilla rumbo a Gaza: "Asaltando cual piratas embarcaciones con pabellones de otras naciones"

Elma Saiz en Espejo Público.
Ministra de inclusión y seguridad social

La ministra Elma Saiz, después de que Israel intercepte la flotilla rumbo a Gaza: "Esta tripulación son héroes en misión humanitaria"

San Francisco, Bilbao
MIEDO EN BILBAO

Tres asesinatos y una espiral de violencia en cinco días: San Francisco, el barrio más sangriento de Bilbao

En apenas una semana, el barrio bilbaíno de San Francisco ha sido escenario de tres sucesos que hielan la sangre: el 21 de septiembre un joven marroquí fue asesinado a machetazos, el 25 una pelea entre cuatro sujetos acabó con varios heridos, y el mismo día una mujer recibió seis puñaladas. Tres crímenes con un denominador común: un barrio como foco de la violencia y la Tcharmile magrebí señalada como ejecutora por los vecinos.

Amin, marido Ana Alcalde, Flotilla
Flotilla a Gaza

La incertidumbre del marido de la TikToker española detenida en la Flotilla: "Me llamó y me dijo: 'Están aquí, están aquí!'. Y dejé de escucharla"

Amin Abdel Kader, marido de la TikToker española Ana Alcalde ha contado a Espejo Público lo que sabe sobre el abordaje de la Flotilla y la detención de sus miembros.

Trancas advierte a Vicente Vallés en la rueda de reconocimiento: “Mira qué te hemos dicho que no tenías que ser explícito”

Trancas y Barrancas ponen a prueba el ojo investigador de Vicente Vallés en El Hormiguero

Gloria Estefan en El Hormiguero

Hoy, noche de puro arte en El Hormiguero de la mano de Gloria Estefan

Typical Martínez gana los 100.000 euros en Juego de pelotas: ¡gracias a una intuición con Alberto Contador!

Typical Martínez gana los 100.000 euros en Juego de pelotas: ¡gracias a una intuición con Alberto Contador!

Publicidad