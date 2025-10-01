Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Día Internacional de las Personas de Edad

José Luis Cordeiro, sobre la longevidad: "El primer ser humano que va a vivir 1.000 años ha nacido ya"

A principios de septiembre, Putin y Xi Jinping hablaban de que este siglo estábamos más cerca vivir 150 años. Ahora organizadores y ponentes del Cumbre Internacional de Longevidad, que se celebra en Madrid, aseguran incluso que estamos más cerca de la inmortalidad.

José Luis Cordeiro, director de la Cumbre Internacional de la Longevidad

José Luis Cordeiro: "El primer ser humano que va a vivir 1.000 años ha nacido ya" | Antena 3 Noticias

Publicidad

La pregunta lleva presente en la comunidad científica desde sus inicios: ¿Es posible alargar la vida del hombre?. "La pregunta clave es más bien: '¿Podemos vivir más saludablemente más tiempo?" Quién lanza la cuestión es el doctor Mehmood Khan, CEO de la Fundación Hevolution y uno de los ponentes del II Cumbre Internacional de Longevidad que se celebra en Madrid este 1 de octubre, Día Mundial de las Personas de Edad y de la Longevidad. "Llevamos mucho tiempo investigando y cuando preguntamos a la gente qué quiere, si vivir más saludablemente o vivir más, lo que nos dicen es que quieren seguir siendo funcionales, independientes y pudiendo tomar sus propias decisiones".

Algunos llegan a vaticinar que pronto llegaremos a soplar 150 velas. Sin enfermedades como el alzhéimer, el párkinson o los ataques al corazón. "El objetivo es tener 150 años y estar jóvenes, porque creemos que el envejecimiento es reversible. Es más, la persona humana que va a vivir 1.000 años ha nacido ya", explica José Luis Cordeiro, director de la Cumbre Internacional de Longevidad. que añade, "ya se están rejuveneciendo ojos, luego llegaremos a otros órganos".

En este Congreso se atreven a vaticinar incluso el fin del cáncer, algo impensable hoy y en el pasado. "Hace treinta años había muchos tipos de cáncer sin cura, hoy son curables", asegura el doctor Khan. Y Cordeiro va incluso más lejos: "En 10 años yo creo que vamos a curar todos los cánceres. Todo gracias a los avances increíbles de la ciencia. Y habrá enfermedades como el párkinson o el alzhéimer que serán más controlables. A los incrédulos les diría que la madre de todo esto es el envejecimiento, y si curamos el envejecimiento vamos a poder olvidarnos de este tipo de enfermedades. La ciencia está trabajando ahora en controlar y revertir el envejecimiento".

Objetivo 150-1.000 años de vida

Los pronósticos de estos científicos hablan del año 2045 para todos estos avances. "Y será accesible para todo el mundo, no es algo exclusivo para millonarios".

Ante la incredulidad que pueden despertar estos vaticinios tan optimistas, Cordeiro argumenta: "Los avances científicos encuentran mucha oposición en sus comienzos. Cuando Galileo dijo que la Tierra no era el centro del universo ni tan siquiera del sistema solar le querían quemar. Pero luego se descubrió que era el Sol el centro del sistema solar. A Darwin le dijeron lo mismo. Cuando el científico afirmó que el hombre descendía del mono los reyes de Inglaterra le espetaron: 'A lo mejor tú desciendes del mono. Nosotros venimos de Dios'. La longevidad ha sido el gran sueño de la humanidad, en los primeros escritos del hombre ya estaba presente la inmortalidad. Ahora tenemos la ciencia para lograrlo".

Hablando en plata

Hablando en plata es la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Así funcionan los bancos de esperma: "En España la donación es anónima. No hay donantes a la carta"

Ilustración de un óvulo y un espermatozoide

Publicidad

Salud

Autoexploración para detectar cáncer de mama

La Junta de Andalucía reconoce graves retrasos en el programa de detección precoz de cáncer de mama

Día Internacional de las Personas Mayores: "Hay toda una vida después de la jubilación"

Día Internacional de las Personas Mayores: "Hay toda una vida después de la jubilación"

José Luis Cordeiro, director de la Cumbre Internacional de la Longevidad

José Luis Cordeiro, sobre la longevidad: "El primer ser humano que va a vivir 1.000 años ha nacido ya"

Covid persistente
Covid 19

Las reinfecciones por COVID-19 duplican el riesgo de que sea persistente en niños, según un estudio

Imágenes de resonancia magnética de cerebro
PÁRKINSON

Hito en el párkinson: Observan por primera vez las proteínas consideradas como el origen de la enfermedad

Una empresa de Barcelona recrea imágenes del pasado
Inteligencia Artificial

La IA recupera recuerdos de enfermos de Alzheimer: "Ves como una ilusión, una emoción en sus caras"

Una empresa de Barcelona recrea imágenes del pasado para usarlo en terapias de estos pacientes.

Ataque al corazón
Día Mundial del corazón

Hacer ejercicio 45 minutos al día para cuidar el corazón, entre las claves para evitar muertes prematuras

Cada hora mueren en España trece personas por algún problema cardiovascular. Estas enfermedades son la primea causa de muerte tanto en nuestro país como en el mundo. Los médicos nos recuerdan que prevenir y diagnosticar a tiempo puede salvar nuestra vida.

Dejar de fumar

Fumar en la adolescencia podría acelerar el envejecimiento de los hijos

Radiografía de pie

Científicos desarrollan un "pegamento óseo" capaz de reparar fracturas de huesos en tan solo unos minutos

Un proyecto europeo planea desarrollar una nueva herramienta de imagen para radioterapia frente al cáncer

Científicos valencianos lideran un proyecto pionero que usa átomos radiactivos para luchar contra el cáncer

Publicidad