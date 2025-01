"Fuera espíritu de homosexualismo": Rubén fue víctima de un exorcismo para 'curar' su orientación sexual

"Mi madre todos los días me levantaba y me preguntaba ¿Cómo estás? Como diciendo: ¿Hoy te has levantado 'hetero' o te has curado ya?" Verbalizar una vivencia de este tipo en el año 2025 es un anacronismo aberrante. Rubén Moreno es un joven valenciano que inició la adolescencia sumido en el miedo, la autocensura y la vergüenza que sentía por sentir atracción por los chicos. Su familia descubrió su orientación y no la toleraba. Él decidió 'curarse' voluntariamente. Lógicamente, aquella idea era absurda.

Exorcismo para sanarse

"Me dejaba post-it con versículos de pecados, de condenación, por toda la casa. Llamaron a unos pastores amigos de la familia y me hicieron confesar mis pensamientos. Registraron toda mi habitación a ver qué era lo que podía haber abierto la puerta al demonio". Así narra esta víctima en la sección 'Silva, tras el Espejo', a sus 37 años, el trauma y los problemas psicológicos que arrastra tras haber vivido una adolescencia en la que sufrió un 'exorcismo sanador' por parte de unos amigos de sus padres. "Me hicieron exorcismos y terapias. Con las manos en mi cabeza oraban por mí. Fuera espíritu de lujuria. Fuera espíritu de homosexualismo". Sus progenitores estaban empeñados en que Rubén debía cambiar su orientación sexual. Viajó a Texas, Puerto Rico y Brasil a diferentes seminarios para encontrar 'el camino' que sus familiares querían para él. Actualmente, ha roto la relación con ellos.

Denuncian terapias de conversión sexual

La parroquia de San Miguel y San Sebastián de Valencia ha sido una de las iglesias denunciadas por acoger eventos en los que se promueven terapias de conversión de la sexualidad, destinadas a personas homosexuales que a través de la abstinencia y la práctica religiosa puedan 'reconducirse'. Miguel Ángel Silva ha podido hablar con el párroco de la misma. "Un mensaje de esperanza, porque ellos habían pasado de un sufrimiento a una felicidad mucho mayor". El sacerdote reconocía así la celebración de este tipo de charlas en el seno de esta iglesia que profesa la fe católica.

"La homosexualidad activa es un pecado", continuaba el párroco al ser preguntado por su posicionamiento respecto a dichas ponencias, que han sido celebradas en el interior de diferentes templos de las Diócesis de Madrid, Valencia, Barcelona, Málaga, Getafe, Alcalá y Sigüenza-Guadalajara. Estas prácticas han sido denunciadas por la Asociación Española Contra las Terapias de Conversión, pues incumplen la ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI+, conocida como Ley Trans, en cuyo artículo 17 se recoge la prohibición de este tipo de terapias de conversión.

