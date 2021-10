Este domingo se celebró el Día Mundial de la Salud Mental y este lunes el doctor Víctor Pérez Solá, jefe de psiquiatría del Hospital del Mar, ha estado en el plató de Espejo Público. El doctor destaca la importancia de reconocer que "tenemos un problema". Actualmente, se calcula que 1 de cada 4 personas va a tener un trastorno mental a lo largo de su vida, el 25% de problemas de salud tienen que ver con enfermedades mentales y casi la mitad de los jóvenes de entre 15 y 29 años consideran que han tenido algún problema de salud mental.

Al respecto, el doctor señala que "es la realidad" y aunque "lo sabemos desde hace años la pandemia lo ha puesto en primer plano". "Afortunadamente, una de las pocas cosas buenas de la pandemia del coronavirus es que la gente se ha dado que la salud mental hay que cuidarla e invertir para cuidarla", indica.

En cuanto a los datos de depresión en España, apunta que actualmente 1 de cada 5 mujeres y uno de cada 10 hombres se van a deprimir a lo largo de la vida, es decir, alrededor de 3 millones de españoles. "Es una enfermedad grave y es la enfermedad que más discapacidad causa. Además, desgraciadamente, parece que con la sociedad actual está en auge", lamenta. Explica que es muy importante diferenciar la tristeza y la depre de la depresión, "ya que la depresión es una enfermedad que causa discapacidad y tiene síntomas claros: estado de ánimo triste, no incapacidad para disfrutar con las cosas y síntomas como ansiedad, insomnio, ideas de culpa o de muerte".

Testimonios de famosos

Diferentes personas famosas han hecho público que han padecido problemas de salud mental, ante ello el doctor señala que es importante que gente que lo ha padecido "lo cuente, lo explique y transmitan un mensaje positivo". "Yo voy al psiquiatra, tal vez pueda servirle a alguien. No me considero ni referente, ni alguien que intente influenciar ni contar qué debe hacer cada uno en su vida, ni historias de esas. Tampoco me he comido a Buda, ni he dejado de ser el ser errante que soy", comentó el cantante Dani Martín en su cuenta de Twitter.

También, la cantante y actriz Angy Fernández ha manifestado que lleva años en tratamiento psicológico y el cantante colombiano Camilo comentó en El Hormiguero: "La salud mental es algo fundamental en la vida. Mi psicóloga ha sido fundamental en momentos cruciales en mi vida. Hay que normalizarlo. Que sea una cosa rara no ir al psicólogo". Asimismo, Javier Martín, actor y presentador, ha contado que estuvo "al borde de quitarse la vida" por una depresión "tremenda" que sufría, por lo que se puso en manos de profesionales.

