Especial 'El Apunte' San Valentín: las relaciones imposibles de los políticos

Hoy es San Valentín y en 'El Apunte' hemos repasado las parejas de las que más hemos hablado esta semana. En "parejas que no funcionan" tenemos a Yolanda Díaz y Pilar Alegría después del rifirrafe entre ellas que hemos visto en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Yolanda Díaz tampoco funciona como pareja con María Jesús Montero, con ella rivaliza directamente por esa tributación del salario mínimo y este ha sido uno de los temas de los últimos días. En "parejas que guardan las apariencias" tenemos a Yolanda Díaz también y Pedro Sánchez, con esos esfuerzos que han hecho en el Congreso por mostrar que todo está bien tras el encontronazo dentro de la coalición por la tributación del salario mínimo interprofesional. Hay también parejas que no funcionan, cómo no. Nos referimos a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo porque esta semana en el Congreso hemos vuelto a comprobar que lo suyo es imposible.

El rifirrafe de Yolanda Díaz y Pilar Alegría

En los pasillos del Congreso no se ha hablado de otra cosa y los periodistas no han dejado de preguntar por ese enfrentamiento que vimos entre ellas. La mayoría de los miembros del Gobierno han evitado entrar en valoraciones, solamente Patxi López ha asegurado que "los choques nunca son agradables".

Dentro del hemiciclo ha vuelto la actividad parlamentaria después del parón navideño y sus señorías han vuelto al ataque con crudos rifirrafes entre ellos.

La vuelta de los expresidentes

En los platós de televisión han estado José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Ambos expresidentes han estado en Antena 3 y han hecho un repaso a sus trayectorias. El socialista ha hablado de sus dos grandes amores, su mujer Sonsoles y el PSOE. Mientras que Rajoy ha dejado un sinfín de anécdotas en su paso por 'El Hormiguero'.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.