Vicente Vallés, sobre la peculiar rueda de prensa de Pilar Alegría y Yolanda Díaz: "Un entretenido sainete"

Vicente Vallés ha abordado la aplicación del IRPF al salario mínimo en Antena 3 Noticias. Hemos tenido un choque entre PSOE y su socio de Gobierno Sumar por la decisión de Hacienda. El presentador y director de Noticias 2 señala que "Moncloa ha mantenido hoy su tendencia de los últimos tiempos a subir los impuestos".

"Pero esta vez, quienes van a sufrir la pulsión recaudatoria del Gobierno no van a ser quienes más tienen, sino quienes menos cobran. Aproximadamente un 20% de las personas que reciben el salario mínimo interprofesional tendrán que hacer la declaración de la renta. Y, como consecuencia, una parte de esa subida se la llevará Hacienda. Esta decisión la ha tomado el sector PSOE del Gobierno. Y lo ha hecho en contra del criterio del sector Sumar de ese mismo gobierno", destaca Vallés.

Pero, además, agrega el presentador que "los dos sectores han decidido que esa tensión entre ambos quedara de manifiesto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Es cierto que esta no es la primera vez que esa comparecencia de los martes se convierte en un espectáculo. Pero lo ocurrido hoy será recordado como un evento especial".

En este sentido, esgrime que "a partir del siglo XVIII se hizo muy populares en España unas obras teatrales, de contenido burlesco y costumbrista, en el que siempre pasaban cosas divertidas. Lo llamaron sainete. Y en la actualidad, hay días en los que determinados acontecimientos políticos que lo recuerdan. La rueda de prensa de hoy en Moncloa es uno de ellos".

En alusión a lo ocurrido con Pilar Alegría y Yolanda Díaz, Vicente Vallés afirma que "la ministra portavoz, del sector PSOE, y la vicepresidenta segunda, del sector Sumar, han protagonizado un entretenido sainete, en el que dos representantes del mismo Gobierno se enfrentan delante de los periodistas, de las cámaras, y con la televisión en directo. Yolanda Díaz comparecía, feliz y complacida para anunciar una nueva subida del salario mínimo interprofesional".

Durante su exposición de la cronología de los hechos, agrega que "Yolanda Díaz presentaba feliz la subida del salario mínimo, pactada con los sindicatos, sin los empresarios, y con el acuerdo del sector PSOE del Gobierno. Lo que Yolanda Díaz dice que el sector PSOE del gobierno no le había comunicado es que algunos de los trabajadores que cobran ese salario mínimo tendrán que pagar el impuesto de la renta. Y es significativo que eso sea así, porque el ministerio de Hacienda sí había informado a los medios de comunicación, antes de esa rueda de prensa". "El dato es importante, porque se calcula que medio millón de trabajadores, medio millón, un 20% del total, tendrán algún tipo de retención tributaria al cobrar esta subida de sueldo. Afectará sobre todo a los solteros sin hijos. Es decir, que una parte de lo que les van a subir en el sueldo, se lo llevará Hacienda", agrega.

Manifiesta que "a partir de esta declaración de la ministra portavoz, y de la anterior de la vicepresidenta segunda, es cuando se ha iniciado el sainete del que hablábamos hace un momento. Dos ministras del mismo Gobierno diciendo una cosa y su contraria en una comparecencia conjunta". "No era un debate parlamentario entre el Gobierno y la oposición. Era la rueda de prensa semanal, posterior al consejo de ministros. Pero ha sido un ejemplo evidente de los problemas entre los partidos que conforman la coalición, como si quisieran marcar distancias deliberadamente por lo que pueda pasar. Y esas distancias han quedado de manifiesto, aún con más claridad, cuando la vicepresidenta del sector Sumar del Gobierno ha insistido en que nadie le ha dado la información- Y la ministra del sector PSOE de ese mismo gobierno la ha desmentido en el acto. No ha levantado mucho la voz. Pero lo ha dicho", agrega.

"No es extraño que haya discrepancias entre los partidos que forman parte de un Gobierno de coalición. Pero lo habitual es que las discrepancias sean previas a las decisiones. Especialmente, cuando se trata de decisiones del consejo de ministros que, como bien se sabe, es un órgano colegiado. Es decir: las decisiones que ahí se adoptan son de todos los miembros del Gobierno, les gusten o no. Y si no gustan, siempre cabe la opción de abandonar ese gobierno. Pero Sumar no se plantea dejar sus ministerios. Y, a pesar del espectáculo de hoy, Yolanda Díaz dice que todo va bien".

Vicente Vallés ha sentenciado: "La ministra portavoz le ha dicho a su compañera la vicepresidenta que eso no es así. Por tanto, o es Pilar Alegría quien dice la verdad, o quien dice la verdad es Yolanda Díaz, pero no las dos. El sector Sumar entra al choque con el sector PSOE, pero no se va del Gobierno. Y, a la vez, decide presentar en el Congreso una iniciativa contra el gobierno del que forma parte".

