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"BAR FACHA"

La dueña del bar "facha" de Oviedo responde a las críticas: "Aquí no hay nada de tema político, esto es historia de España"

El bar La Reconquista, en Oviedo, se ha convertido en el centro de la polémica tras su inauguración. Su propuesta, basada en un homenaje a las fuerzas y cuerpos del Estado, ha generado críticas, pintadas y problemas en redes sociales.

Imagen dueña bar facha

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Mario de Hipólito
Publicado:

La Reconquista abrió sus puertas el pasado viernes en la capital asturiana con una estética muy definida: paredes cubiertas de banderas y elementos vinculados a la historia y a los cuerpos de seguridad. Su dueña, Rosa, asegura que nunca imaginó una reacción tan intensa.

"La gente se ha revolucionado mucho con el local. No les gusta el concepto que hemos puesto, que ya ves que son uniformes de seguridad del Estado", explica. Apenas dos días después de la inauguración, el establecimiento ya sufrió actos vandálicos: "El domingo por la noche tuvimos las primeras pintadas".

Ataques y presión en redes

Más allá de los daños físicos, Rosa denuncia también una campaña en el entorno digital. "Me han intentado hackear las redes, he tenido que ponerlas privadas porque me llegan a manipular las fotos", afirma. La propietaria considera que la polémica ha crecido de forma desproporcionada.

Aquí no hay política, solo historia

Rosa ha defendido su postura en directo, en Espejo Público, donde reiteró que el bar no tiene una finalidad ideológica. "Aquí no hay nada de tema político. Aquí solo es historia", señaló subrayando que no exhibe símbolos asociados a regímenes concretos. Asimismo, detalló que "ha decidido abrir este bar por conocidos de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado" y es "mi manera de darles las gracias por lo que ha hecho por los ciudadanos".

Además, insiste en que el local está abierto a todo el mundo: "Me da igual si son de izquierdas, de derechas...". Pese a la controversia, tiene claro que seguirá adelante: "Yo me quedo con lo bonito, que es el apoyo de la gente".

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