Varias familias cambian sus grandes ciudades por un pequeño pueblo de Palencia

Las diferencias de precios entre grandes ciudades y pueblos cada vez se intensifican más. En materia de vivienda es innegable que el costo de casas en municipios es más asequible que en grandes urbes. Precisamente por este motivo ya hay familias que han decidido cambiar sus vidas radicalmente mudándose a pequeños pueblos.

Es el caso de Hornillos de Cerrato, en Palencia, un municipio con menos de 200 habitantes. La localidad lleva años luchando contra la despoblación, aunque en esta materia Hornillos de Cerrato ha hecho los deberes. En tan solo 3 meses han conseguido aumentar su población, exactamente son 16 vecinos nuevos. Y es que desde 2010 han pasado de ser poco más de 100 personas a casi alcanzar las 200.

“Hemos reconstruido varias viviendas para que pueda venir la gente a vivir”, señala Ignacio Valdeolmillos, alcalde del pueblo. Una de las iniciativas llevada a cabo por el propio ayuntamiento es la reconstrucción de viviendas no habitables para proporcionárselas a aquellas personas que quieran vivir y contribuir en el pueblo. Además, una de las casas se ha transformado en vivienda rural para atraer a turistas que visiten el pueblo.

"En Madrid se vive muy bien, pero es muy caro"

Por otro lado, se han acogido al ‘Proyecto Arraigo’ de la Diputación de Zamora en el que se lucha contra la despoblación. De esta manera, en los últimos 3 meses han llegado varias familias acogidas a dicho plan. Mariela tuvo que dejar Madrid junto con su familia, su marido y sus 3 hijos. “En Madrid se vive bien, pero es muy caro. Es un cúmulo de cosas, la vivienda, tienes que pagar el abono, la gasolina. Por ejemplo, aquí la guardería es gratis y en Madrid me cuesta casi 500 euros”.

Jorbel se encuentra en la misma situación. Vivía en Galicia con su mujer y su hija pequeña. Al no encontrar vivienda tuvo que marcharse y decidió apostar por este pueblo. “Aquí hay menos ajetreo, es todo más barato”, señala. Nuria y Luis, también eligieron este pueblo. Ellos vivían en un pueblo de Mallorca junto con sus hijos. “La calidad de vida de las Baleares ha empeorado mucho, sobre todo en Palma de Mallorca”, señala Nuria. “La diferencia de precios en la vivienda es muy notable, mucho”, remarca Luis. Y es que ya son varias familias las que deciden apostar por este pequeño pueblo. Todas ellas coinciden en lo mismo, aseguran que la calidad de vida es mejor que en las grandes ciudades.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.