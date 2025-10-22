Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Despido inmediato

Saluda con "buenos días" en el trabajo y acaba despedido por acoso racial

La justicia ha determinado que no hubo intención de "acosar racialmente" y obliga a la empresa a indemnizarle.

Jefe en el trabajo

Jefe en el trabajoGettyImages

Publicidad

Irene Rodríguez
Publicado:

Un saludo interpretado de forma incorrecta terminó con la empresa despidiendo al trabajador y un posterior juicio laboral. "Buenos días" fue lo que le dijo el almacenista galés de 57 años, Karl Davies, a su compañero cuando se encontraron en una de las partes de la fábrica.

Todo sucedió el pasado 13 de agosto de 2024 en una planta de fabricación de comidas preparadas Oscar Mayer, en la ciudad galesa de Wrexham. Mientras Davies escuchaba música saludó, imitando el acento irlandés, a su gerente Scott Millwar. Sin embargo, el jefe lo consideró un acoso racial ya que iba acompañado de un auditor externo pelirrojo, presuntamente de origen irlandés, según ha publicado el medio ITV News.

Ante esta interpretación, lo denunció ante los responsables de la empresa. El juez Vicent Ryan, apuntó a que Davies saludó varias veces con una actitud "burlona y provocadora", seguramente para incomodar a su superior, aunque no con "el propósito" de "acosar racialmente".

En la sentencia subrayó no tener evidencias de "que el comentario haya tenido un efecto discriminatorio. Sin embargo, fue censurable porque el señor Davies era subordinado del señor Millward". Por otra parte, el tribunal de Mod criticó que la investigación la llevase un gerente que tenía una queja no resulta del demandado.

Según el medio 'Herrigton Carmichael', Davies, durante sus 27 años en la empresa, tenía un historial impecable que no tuvieron en cuenta: "El investigador elegido no era apropiado, y el caso disciplinario se construyó sobre percepciones erróneas".

La empresa tiene que pagar

El juez puso en manifiesto las graves acusaciones, como el fin de su trabajo, su reputación dañada, perdidas económicas, que "podría haber creado un ambiente de trabajo intimidante, hostil, degradante, humillante u ofensivo".

Aunque el tribunal considera que el comportamiento de Davies no fue el correcto, el cual lo define califica como "imprudente" y "provocador", no es suficiente para un despido inmediato. Considera que Millward, al repetir el saludo en varias ocasiones, "seguramente se encontraría irritante y embarazosa".

Por lo que determinó que la empresa Oscar Mayer Ltd debía indemnizarlo con más de 16.000 libras (más de 18.000 euros) por un despido improcedente tras el saludo inofensivo que "dio origen al expediente disciplinario y por tanto contribuyó a la eventual sanción", publica el medio ITV News.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El museo del Louvre reabre sus puertas en medio de una macroperación policial para localizar a los ladrones de un robo valorado en 88 millones de euros

Museo del Louvre.

Publicidad

Mundo

Jefe en el trabajo

Saluda con "buenos días" en el trabajo y acaba despedido por acoso racial

Vanessa Gurrola

Acusan a la modelo y exreina de la belleza Vanessa Gurrola de asesinar a tiros a un presunto narcotraficante

Joven triste

Denuncian la venta sin control en redes de un veneno que ha acabado con la vida de 133 jóvenes

Luces encendidas de un coche de policía
Crimen brutal

Un menor de 13 años mata a su compañero de clase, lo descuartiza y se come el cadáver: "Sabía a pollo empanado"

botín robo Louvre
Robo Louvre

Una nueva grabación demuestra el papel de la seguridad durante el robo millonario en el Louvre

Las universidades de élite se rebelan contra Trump
Administración Trump

Rebelión en las aulas contra Trump: centros de enseñanza superior rechazan la oferta de la Casa Blanca

Financiación e ideología. Siete centros de enseñanza superior rechazan una oferta de la Casa Blanca de concederles financiación preferente a cambio de erradicar sus políticas antiamericanas y anticonservadoras.

Sarkozy entrando en la cárcel de La Santé
FRANCIA

Dos agentes acompañan a Nicolas Sarkozy en la cárcel ante las amenazas que pesan sobre él

Sarkozy ya ha pasado la primera noche en la cárcel y ha comenzado a escribir, según sus abogados.

Muere la influencer Stacey Hatfield tras dar a luz en su casa

Muere a los 30 años la influencer Stacey Hatfield tras dar a luz en su casa

Un vestido de novia escotado pone en jaque a un asesor del ayatolá de Irán

Un vestido de novia escotado pone en jaque a un asesor del ayatolá de Irán: se casaba su hija y tampoco llebaba velo

Aumentan a seis los muertos, entre ellos dos niños, por los últimos ataques de Rusia contra Ucrania

Rusia intensifica su ofensiva y ataca las ciudades de Kiev y Zaporiyia tras la cancelación del encuentro entre Trump y Putin

Publicidad