Despedida tras enseñar a la IA a hacer su trabajo: "Sin darme cuenta, entrené a un chatbot que me quitó el puesto"

La despiden tras 25 años trabajando como cajera de banco y enseñar a un chatbot a hacer su trabajo.

Inteligencia Artificial

Inteligencia ArtificialFreepik

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

Una trabajadora del Commonwealth Bank no se imaginaba que el chatbot de Inteligencia Artificial que ella misma estaba entrenando terminaría por quitarle el puesto de trabajo. Kathryn Sullivan, una cajera de banco, fue despedida después de trabajar durante 25 años para la empresa. "Sin darme cuenta, estaba entrenando a un chatbot que me quitó el trabajo".

"Estoy completamente en shock", dijo tras enterarse de la noticia. "Nos sentíamos como si no fuéramos nada, como si fuéramos un número", añade el diario 'Daily Mail'. También se queja de que tras su despido, la empresa, que había ganado en el último año miles de millones de euros, no se comunicó con ella. "Me ignoraron durante ocho días hábiles antes de responder alguna de mis preguntas".

Kathryn Sullivan estuvo creando scripts y pruebas de respuestas de chatbot para Bumblebee AI de CBA y cuando el bot se probó con clientes, ella era la encargada de intervenir cuando la IA no respondía. Ella está a favor del uso de la Inteligencia Artificial en el trabajo, pero también defiende que debe de existir algún tipo de regulación como derechos de autor.

Más tarde, la compañía CBA reconoció que había cometido un error porque las llamadas de clientes habían aumentado tras su despido y era señal de que el chatbot no podía reemplazar al personal.

"Nos hemos disculpado con los empleados involucrados y reconocemos que deberíamos haber sido más minuciosos", afirma el portavoz de Commonwealth Bank. Por eso, pidió que regresara a su puesto, pero ella se negó alegando que no ofrecía ninguna seguridad real. "Actualmente estamos apoyando a los empleados afectados y les hemos brindado la opción de continuar en sus funciones actuales, buscar una redistribución dentro de CBA...", añade la empresa.

La empresa sigue adelante con la IA

La compañía sigue su impulso atraída por la Inteligencia Artificial y el director Matt Comyn anunció que se asociaría con OpenAI para que las dos compañías (Commonwealth Bank y

OpenAI) trabajaran juntas para abordar "estafas, fraudes, delitos cibernéticos y financieros".

"Nuestra asociación estratégica con OpenAI refleja nuestro compromiso de brindar capacidades de primer nivel a Australia y explorar cómo la IA puede mejorar las experiencias de los clientes, proteger mejor a nuestros clientes y desbloquear nuevas oportunidades para las empresas australianas", afirma.

Una alianza que ve clave para que Austria pueda ser "competitiva" a nivel mundial: "Australia debe adoptar esta nueva era de rápido cambio tecnológico".

