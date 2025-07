Denunciado un subinspector de los Mossos por agredir a la responsable de una autoescuela en Girona que suspendió a su hija

Una profesora de autoescuela ha sido presuntamente golpeada por el padre de una alumna. La chica llegó a dar 43 clases prácticas de conducir. En palabras de Rosa, -la profesora-, lo equivalente a unos 1.000 euros, en base al precio de cada clase. La chica manifestó su deseo de presentarse al examen varias veces. Rosa, no la veía preparada para ello y le decía que no. Pero un conocido le pidió por favor que le dejase presentarse. La chica se examinó, y el resultado fue: no apto. Al parecer, había cometido varios errores, aunque ella decía que creía que le había salido muy bien.

"Eres una mala gestora"

Después de conocer el resultado, la alumna le pidió a Rosa que se viesen en persona para hablar, a lo que ella accedió. Al llegar al lugar de encuentro, se encontró con ella y con su padre. En ese momento, Rosa se dio cuenta de que el padre se veía nervioso. Primero, la alumna expuso, tal y como cuenta Rosa y como recoge la denuncia, que no era normal que hubiese suspendido el examen.

Después, el padre habría comenzado a recriminarle a la profesora de la autoescuela que llevaban ya mucho tiempo y dinero gastados y que no veían resultados. Entonces, habría comenzado a agarrarla del brazo mientras le gritaba. Después, Rosa aseguraba en Espejo Público, que el hombre se acercó a su oído y le empezó a gritar: "eres una mala gestora y no sabes gestionar correctamente tu trabajo. Toda la culpa la tienes tú, eres una desgraciada, una maleducada".

Un cabezazo que provoca un edema

Rosa, explica que en ese momento le dio un empujón para que se alejara de ella, y que entonces, él le propinó un cabezazo, que según el informe médico, le ha provocado un "edema supraciliar derecho de 1.5 centímetros de longitud, doloroso a la palpación".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.