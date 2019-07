"¿Sabéis lo que es estar años explicando a los alumnos y las alumnas lo que no deben hacer en una presentación y luego ver esto? ¿Explicarles que el oyente también debe tener unas pautas de comportamiento en la escucha y luego ver esto?", ese era el mensaje que lanzaba en su Twitter el docente Jagoba Álvarez.

Señala que el tuit no tiene carga política ni ideológica, solo intención pedagógica. Relata este maestro que desde las aulas trabajan la escucha activa y el cómo se tienen que comportar los compañeros mientras otro expone un tema.

Recuerda que en su labor está en explicar a los alumnos, "que serán ciudadanos de pleno derecho", la importancia del poder legislativo y los representantes elegidos."En muchas ocasiones dan un carácter honorífico al hemiciclo pero no siempre es así", determina.

Reconoce que no le gustó ver cómo los diputados hacían uso de su teléfono móvil mientras comparecían otros compañeros. Es consciente de que este no es el gran problema de la política, si no algo bastante nimio pero da mala imagen ver a 40 diputados tuiteando al mismo tiempo porque supone una falta de respeto.