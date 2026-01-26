Los adolescentes españoles pasan más tiempo en las redes sociales que los franceses, los británicos o los estadounidenses

Los niños y adolescentes españoles lideran el consumo de redes sociales pasan una media de 77 minutos diarios en redes sociales, casi 15 minutos más que la media global y un 15% más que el año anterior. Tiktok se mantiene como la plataforma favorita y continúa creciendo entre los menores, con un aumento cercano al 12% en su uso. En agosto, este consumo, además, ha alcanzado un pico histórico llegando hasta los 92 minutos diarios.

Son las conclusiones del informe anual elaborado por Qustodio, en el que se analizan las tendencias de consumo digital de menores de entre 4 y 18 años en España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Brasil.

Consumo de vídeos cortos que sobreestimulan

La manera en la que se consumen estas tecnologías es determinante. El impacto del scroll infinito y de los vídeos cortos hace que sea fácil captar la atención por su rapidez. Según Gloria R Ben, psicóloga experta: “La exposición constante a vídeos cortos puede provocar una sobreestimulación en los niños que reduce su capacidad de atención y su paciencia para actividades que requieren más tiempo o esfuerzo”.

Pantallas que cada vez usan más en las aulas, pero también fuera de ellas, una cifra que se mantiene estable en una media de cuatro horas diarias. En cuanto a las plataformas de vídeo online, Youtube sigue siendo la más utilizada en nuestro país, con 43 minutos al día, aunque su consumo desciende ligeramente respecto al año anterior. Sin embargo, Disney+ sí ha aumentado su tiempo de uso entre los jóvenes.

En cuanto al ámbito de la comunicación, España se sitúa por debajo de la media global, con 22 minutos diarios en aplicaciones de mensajería. Snapchat sigue siendo la más utilizada, por delante de Whatsapp, cuyo uso sigue cayendo entre los menores.

Hacer los deberes con Inteligencia Artificial

Uno de los cambios más significativos detectados en España es el crecimiento del uso de la inteligencia artificial. El porcentaje de menores que ha utilizado ChatGPT se ha triplicado en un año, pasando del 14% al 44%. Algunos lo utilizan como apoyo escolar a la hora de hacer los deberes, pero otros sí lo utilizan como una herramienta para conversar o consultar dudas.

Los videojuegos han experimentado un descenso, tanto en el móvil como en el ordenador, a nivel global como nacional: en móviles de 37 a 32 minutos al día (en España, de 26 a 23 minutos) y en ordenador de 71 a 61 minutos al día (en España, de 57 a 46 minutos). Roblox sigue siendo la app de videojuegos más popular de 2025.

Impacto familiar

Ante esta situación, la supervisión comienza cada vez antes. El 51% de los padres que utilizan control parental lo instala por primera vez en los dispositivos de sus hijos entre los 10 y los 12 años, coincidiendo con la llegada del primer teléfono móvil, que casi la mitad de los niños españoles recibe a los 12 años.

Este estudio, que ha analizado las tendencias y el uso digital durante 2025 de 400.000 familias en seis países del mundo (España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Brasil), ha sido elaborado por Qustodio, una aplicación creada para el control parental, que se encarga de ayudar a los padres para que puedan proteger a sus hijos de los peligros en la red.

