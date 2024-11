Los dardos de Soraya Rodríguez a Pedro Sánchez tras la dimisión de Lobato: "El PSOE es una organización donde reina el silencio y el miedo"

Soraya Rodríguez fue mano derecha de Rubalcaba en el PSOE, pero en 2019 dejó el partido por sus discrepancias con Pedro Sánchez. Pasó a ser eurodiputada por Ciudadanos y ahora forma parte de Izquierda Española. Entrevistada en el programa Espejo Público, ha lanzado algunos dardos para sus excompañeros de partido. Así describe Soraya a Sánchez: “el PSOE es ahora mismo un partido en el que se ha aniquilado todo tipo de participación política. Esta idea y principio es instalado a fuego y hierro desde la llegada de Pedro Sánchez al partido, de que cualquier opinión discrepante es una traición”.

Dardos hacia Sánchez

Rodríguez ha sido muy contundente a la hora de definir al actual partido socialista: “el PSOE es una organización donde reina el silencio y reina el miedo”. Y dice que ha llegado el momento de que los socialistas sean valientes: “igual ha llegado el momento de que se rompa esa ley del silencio, haya voces valientes y se levanten y digan que por aquí no se puede seguir”.

Dejó el PSOE en 2019

Durante los años que coincidió con Pedro Sánchez en el PSOE, Soraya afirma que no estuvo de acuerdo con sus formas: “no estar de acuerdo con la línea política de Sánchez no es traicionar al partido, es discrepar dentro del partido”. Y por eso decidió en 2019 marcharse: “yo tome una decisión voluntaria. Dije que no podía seguir en una organización en la que cualquier manifestación de un pensamiento distinto era un problema. Yo creía que Pedro Sánchez no era el ideal para ser secretario general del PSOE porque ya estaba planteando líneas rojas como gobernar de la mano de gente que quería destruir el estado”.

Sobre Juan Lobato

Preguntada por la reciente dimisión del socialista Juan Lobato, Rodríguez ha confesado que no le sorprende todo lo que han hecho con él: “desgraciadamente no me sorprende todo lo que le ha pasado a Lobato. Esto es un espectáculo dentro del PSOE. Yo creo que si alguien va a un acta notarial es porque tiene miedo a que esos mails puedan desaparecer y ser usados en su contra”.

