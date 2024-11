Pedro Sánchez confía en seguir en la Moncloa: "Tres años y los que vienen después"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado este martes en la sesión del congreso del sindicato UGT. Ante los sindicalistas, Sánchez ha tenido una intervención con el tono propio de un mitin electoral. Ha denunciado que han sido atacados con infamias y difamaciones.

"Debemos estar orgullosos de todo lo que hemos logrado durante estos últimos seis años pese al ruido, las infamias, las difamaciones y todo lo que quiera decir una derecha que ha renunciado al debate legítimo de las ideas en democracia y cuyo último proyecto político son los bulos y la mentira", ha remarcado el jefe del Ejecutivo.

Pedro Sánchez asegura que no les "perdonan por haber ganado la moción de censura a un Gobierno condenado por corrupción". "No nos perdonan haber ganado las elecciones en 2019, no nos perdonan haber ganado las elecciones en 2023", comentaba. "A mí cuando me dicen: 'Aguanta Pedro, ánimo'. Lo agradezco. Pero os digo una cosa. Os lo agradezco de corazón pero en fin, tres años y los que vienen después", ha exclamado.

El Presidente da por seguro que sí ganará las próximas elecciones, y que gobernará años y años. Para eso, el primer paso será revalidar su liderazgo dentro del Partido Socialista, y ocurrirá en el Congreso Federal que el PSOE celebra este fin de semana en Sevilla.

Con una década al frente del PSOE y olvidados ya sus cinco días de reflexión tras la imputación de su mujer, Pedro Sánchez reafirma su liderazgo. Sin rivales, Sánchez mantiene su poder y, en principio, también el de su núcleo duro. Especialmente el de sus números 2 y 3, María Jesús Montero y Santos Cerdán.

A la espera de cambios en la ejecutiva, la renovación del partido sería principalmente a nivel territorial. Hasta 7 federaciones podrían cambiar de líder: Andalucía, Extremadura, Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla y León o Madrid.

