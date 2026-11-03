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Quién era Jesús de Miguel, el delantero que ascendió dos veces a la Liga Hypermotion con Castellón y Tenerife

El delantero del CD Tenerife, nacido en Madrid el 21 de septiembre de 1996, paso por varios clubes antes de jugar en segunda división con el CD Castellón y el CD Tenerife.

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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El futbol español está de luto este martes tras confirmarse la trágica muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, que perdía la vida este martes después de un grave choque contra el portero del Andorrra, Jesús Owono, este lunes en un partido de la Liga Hypermotion. Una tragedia que ha acabado con el delantero madrileño de 30 años, un futbolista que había pasado por varios clubes antes de alcanzar el fútbol profesional, ascendiendo a la segunda división primero con el CD Castellón en la temporada 2023 - 24 y con el CD Tenerife en la temporada 2025 - 2026.

Natural de Madrid, donde nació el 21 de septiembre de 1996, y formado en las categorías inferiores del CDE Lugo Fuenlabrada y del CD Leganés, Jesús de Miguel debutó en el CD Leganés B para competir en la Tercera División de España en la temporada 2015 - 20216.

Tras dos temporadas en el CD Leganés B, Jesús de Miguel fichó en 2017 por el Club de Fútbol Internacional de Madrid en Tercera División de España, anotando nueve goles en 33 partidos y siendo una pieza clave en el ascenso a la Segunda División B.

Dos ascensos y la consolidación en el fútbol profesional

Su rendimiento deportivo hizo que el CF Fuenlabrada le fichara en 2018, jugando la primera vuelta con el club madrileño y siendo cedido al Unión Adarve en la segunda vuelta. En la temporada 2020-21, Jesús de Miguel marcó cuatro tantos en 17 partidos con el CDA Navalcarnero, antes de fichar por el Unionistas CF de la Primera División RFEF, en el 2021.

La gran oportunidad para Jesús de Miguel llegó en 2023, cuando fichó por el CD Castellón, en esos momentos en la Primera Federación. Con el club albinegro jugó tres temporadas, logrando el ascenso a segunda división en la temporada 2023 - 2024, anotando esa campaña doce goles. Posteriormente, debutó en la Segunda División con el Castellón antes de marcharse al CD Tenerife el 8 de julio de 2025.

Jesús de Miguel llegó a la Isla para contribuir al ascenso a segunda división del CD Tenerife, con 11 goles claves para el ascenso del CD Tenerife en la temporada 2025 - 2026.

Asentado ya en el fútbol profesional, el delantero de 30 años fallecía este martes, un día después de ser evacuado de urgencia en el duelo ante el Andorra en el Heliodoro Rodríguez López tras sufrir un paro cardiorrespiratorio después de un fuerte golpe con el portero del equipo andorrano, Jesús Owono.

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