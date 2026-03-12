Los límites de 'Hodio', la nueva plataforma del Gobierno: el debate sobre quién decide qué es un mensaje de odio

Los primeros minutos de la comparecencia de Pedro Sánchez para presentar la nueva plataforma comenzaban con una pregunta: ¿a cuántas personas han odiado ustedes en su vida? En su discurso, el Presidente del Gobierno invita a la reflexión asegurando que el odio en las redes sociales es como "un virus en un laboratorio". La nueva herramienta que se pone en marcha, llamada HODIO, pretende medir el nivel de odio que hay en internet, pero genera muchas dudas de cómo se llevará a cabo.

La cuestión principal es dónde estará el límite, es decir, cuál será la manera de decidir si un mensaje es odioso o no y quién lo hará. Borja Adsuara, abogado experto en derecho digital, analiza cómo podría funcionar la plataforma. "la clave del problema es quién decide qué es un mensaje de odio, porque si lo determino yo para mi será odioso una cosa y para ti será lo contrario, y esto lo va a decidir el Gobierno".

También se pone bajo la lupa la diferencia entre lo que se considera un delito de odio, que está recogido en el código penal, con un mensaje odioso que sí que cumple la ley. "Odiar no es delito y expresar odio no es delito. Lo que son delitos son las injurias, las calumnias.. contra colectivos y eso ya lo persigue la policía", recuerda Adsuara. Además, defienden los expertos, es importante recordar que hay discursos que están amparados por la libertad de expresión.

De lo poco que ha transcendido hasta ahora sobre cómo funcionará la aplicación, sabemos que el Gobierno utilizará técnicas de Inteligencia Artificial junto a la revisión de trabajadores para, según explican, "garantizar la calidad de los datos y los derechos fundamentales". Así, la información se filtraría y analizaría para hacer las estadísticas. "Sería muy complicado recopilar los mensajes sin recopilar quién es el autor, luego podrán hacer un tratamiento de anonimización, pero ya ha habido un primer tratamiento de datos personales", aseguran los expertos.

Otras plataformas del Gobierno

No es la primera vez que el Gobierno de Pedro Sánchez lanza una plataforma para la ciudadanía. Durante la pandemia, pusieron en marcha Radar Covid. Se utilizaba para rastrear contactos de COVID-19 mediante móviles para avisar de forma anónima a las personas que habían estado cerca de alguien que dio positivo en el virus. Sin embargo, según los datos de la OCU, se calcula que a penas el 28% de la población la instaló.

Hace dos años, el entonces ministro Escrivá, anunció la creación de la Cartera Digital con la intención de verificar la edad de los usuarios en internet, sobre todo para evitar que los menores accedan a páginas para adultos. A día de hoy, todavía sigue en fase de prueba.

También Me Toca, promovida por el entonces Ministerio de Igualdad, para ayudar a repartir las tareas del hogar de forma más equitativa entre las personas que conviven en una casa, además de visibilizar la desigualdad, según explicaron, de los quehaceres domésticos. Se calcula que costó unos 200.000 euros, pero ya no está disponible.

