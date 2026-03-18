Guillem, el joven empresario español que ha compartido vídeos sobre ataques en Dubái: "No estoy preocupado porque no he grabado misiles"

Guillem Aiguade se dedica al e-commerce y vive en Dubái. Desde allí comparte su día a día y dentro de esa rutina también ha mostrado en sus redes sociales cómo se viven en el país los momentos de impacto de misiles. Destacaba en sus contenidos la tranquilidad que existe ante estos ataques. En las imágenes vemos cómo se encuentra en la piscina de un rascacielos y allí recibe un mensaje en su teléfono móvil de aviso de ataque. Pese a ello nadie se mueve ni se pone a salvo, la sensación de seguridad es absoluta.

Algunos de los usuarios de redes sociales que han compartido imágenes de los ataques han sido condenados a 2 años de cárcel y multas de entre 5.000 y 50.000 euros. Algunos 'influencers' ya han sido detenidos por publicar los ataques en Emiratos Árabes en las redes sociales.

"Solo te detienen cuando compartes imágenes tratadas con Inteligencia Artificial"

No está preocupado por haber compartido información en sus perfiles de redes sociales porque asegura que solo te detienen cuando compartes imágenes tratadas por Inteligencia Artificial o contenido falso. "Yo no he grabado misiles, solo mi opinión o lo que está pasando".

Dubái es uno de los países que pasan por ser más seguros y el Gobierno entiende que con esas grabaciones se les hace mucho daño en el terreno económico y también en el turismo. "Entiendo que lo hacen buscando la seguridad de su país y mantener la seguridad porque si la gente genera pánico puede afectar al turismo. Grabando misiles cualquier país puede saber dónde tiene defensas".

"Toda la información que se comparte en redes tiene efectos en la inteligencia del enemigo"

Emiratos Árabes ve como un delito compartir imágenes que puedan influir a la opinión pública o perturbar la seguridad ciudadana. El coronel del Ejército del Aire en la reserva Ángel Gómez de Ágreda pone como ejemplo cuando se 'hackearon' las cámaras y se supo dónde habían caído los misiles. "Toda la información que se comparte en las redes acaba teniendo efectos en la inteligencia del enemigo", advierte el coronel.

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