Coalición Canaria no descarta acabar pactando con el PSOE para evitar un bloqueo y unas nuevas elecciones

Este martes es el segundo día de la ronda de consultas con el rey Felipe VI. El objetivo de estas jornadas es designar un candidato para la investidura del nuevo presidente del Gobierno. El pasado lunes 21 de agosto comenzaron las reuniones y hoy, martes 22 de agosto, siguen estos encuentros.

Espejo Público ha podido entrevistar a Cristina Valido, la única diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados. Ella se reunió el lunes con el Rey y ha podido explicar en el programa de este martes cuál serán sus apoyos en la investidura.

La canaria cree que, en este panorama de incertidumbre, en el que el futuro del Gobierno sigue en el aire, "es muy complicado", porque "ni un lado ni otro tiene los apoyos necesarios". Y destaca que hay grupos que han expresado su intención de no asistir a la ronda, "por lo que no se sabe cómo se van a posicionar".

"Mi opinión personal es que habrá una segunda ronda, porque hay partidos como PNV que han pedido más tiempo para negociar", ha comentado Valido, que cree que la situación es ahora "de necesidad de tiempo". Aunque asegura que su partido ya lo tiene claro: "En nuestro caso nos hemos posicionado claramente con el único candidato que rubrica hoy un documento que recoge más de 60 solicitudes para Canarias, el Partido Popular".

"Si el PSOE quiere negociar, negociaremos"

Reconoce que, en este escenario de tanta dificultad, "puede que no prospere una investidura del candidato que apoyamos, Alberto Núñez Feijóo", y confiesa que, "si en el futuro, nuestro voto es necesario para evitar un bloqueo y unas nuevas elecciones, podemos hablar de nuevo".

Coalición Canaria no descarta unas nuevas negociaciones, pero en ningún caso se plantea "dar un paso atrás es en la aceptación de la agenda canaria y de los presupuestos del 2023". Unas condiciones que, según Valido, "no entendemos por qué Sánchez no ha querido aceptar". Aunque reitera que "si en el futuro el PSOE quiere negociar, negociaremos".

"Si de nuestro voto depende evitar el bloqueo, si de nosotros depende demostrar a la ciudadanía que somos capaces de no estar en esta situación durante meses, lo intentaremos. Pero no depende de nosotros", ha declarado la canaria.

El incendio en Tenerife continúa sin control

Aprovechando la entrevista, Espejo Público ha querido conocer la situación del incendio de Tenerife ahora mismo. En estos momentos, el fuego afecta a 15.000 hectáreas, el 7,3% de la superficie de la isla. La diputada ha lamentado que "el fuego sigue siendo muy difícil de controlar por la presencia de viento y por el muchísimo calor que hace".

"Es muy doloroso, es un infierno que ha puesto en jaque a decenas de miles de familias que se han visto evacuadas", ha asegurado Valido. Aunque, en estos momentos, "parece que hay un poco de esperanza porque hemos podido recuperar algunas viviendas para que las familias puedan volver a sus casas cuanto antes", ha explicado.

Los canarios mantienen la esperanza de que en las próximas horas el fuego esté perimetrado y no avance más.