Elías Bendodo, sobre el 23J: "O Feijóo gobierna o se produce un bloqueo que nos llevará a unas segundas elecciones"

Este lunes España han amanecido con resaca electoral y con la incertidumbre de qué pasara con el Gobierno. Los españoles han decidido que 136 escaños sean para el Partido Popular. El PSOE ha logrado 122 escaños. Y ocupando la tercera y cuarta posición están Vox y Sumar, que han alcanzado los 33 y 31 diputados, respectivamente.

A pesar de la victoria de los 'populares', estos resultados no les permiten alcanzar la mayoría absoluta, ni siquiera pactando con Vox, con quien sumaría 169 diputados. En esta misma situación se encuentran el PSOE y Sumar, que si se unieran sumarían un total de 153 parlamentarios. Por esto Feijóo y Sánchez se ven obligados a mirar más allá de Vox y Sumar para tratar de pactar hasta conseguir la mayoría absoluta. Si esto finalmente no fuera posible, los ciudadanos españoles serán llamados de nuevo a las urnas.

Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular, ha ofrecido este lunes una entrevista a Espejo Público para comentar por primera vez los resultados electorales obtenidos. "Creo que es una victoria muy importante, el Partido Popular ha ganado con claridad las elecciones de ayer. 8 millones de españoles han votado a Feijóo, 3 millones más que en las pasadas elecciones generales", ha comenzado su intervención.

"Toca cumplir con el mandato de los españoles"

El 'popular' tiene claro que Alberto Núñez Feijóo debe ser el presidente del próximo Gobierno de España, y que el Partido Popular se pondrá ya mismo a trabajar para que eso sea posible: "Lo lógico es que el que gane las elecciones generales, como ha pasado en toda la historia de la democracia de nuestro país, intente formar gobierno y gobierne. La otra opción sería romper con la tradición".

Por lo que cree que el PSOE se debe abstener y dejar gobernar al PP puesto que no cree positivo "dar el mensaje a la comunidad internacional de que el que pierde las elecciones es el que vaya a gobernar" e insiste en que "es lo que ha pasado en España todos estos años de democracia" y "debe seguir siendo así".

"El Partido Popular tiene la transversalidad como marca de la casa"

Sobre la alianza con Vox, Elías Bendodo no cree que haya supuesto un lastre para el PP, porque dice que han pactado con otras muchas fuerzas de igual manera: "Tenemos que tener la capacidad de hablar con todos los partidos y de pactar con casi todos. Lo hemos demostrado cuando en las últimas elecciones municipales y autonómicas hemos pactado a derecha y a izquierda, hemos sido una fuerza transversal". "El PP tiene la transversalidad como marca de la casa", concluye.

Debido a esta transversalidad de la que habla, el PP no descarta a ningún partido para formar Gobierno en esta ocasión. "Los límites del PP para pactar son el respeto a la constitución y a nuestras normas", explica en el programa de Espejo Público.

"¿Nos hubieran gustado más votos? Pues claro que sí"

Los 'populares' tenían unas altas expectativas para estas elecciones y lo demostraron durante toda su campaña. Ahora Bendodo, pese a que la directiva del PP aún no se ha reunido para estudiar en profundidad los resultados, cree que se trata de un "importante resultado", aunque reconoce que hubieran sido más felices con más escaños "para que no hubiera tenido Sánchez la tentación de no permitir al Partido Popular gobernar". Pero afirma que asumen el resultado y lo consideran un buen resultado: "Hemos ganado bien las elecciones y con esta victoria tenemos que formar Gobierno".

Alerta de que la única alternativa a que Alberto Núñez Feijóo sería un "bloqueo en nuestro país, que nos llevará a unas segundas elecciones".

"El PSOE reconoce la victoria del PP"

Se ha conocido que Pedro Sánchez y Feijóo intercambiaron varios mensajes antes de salir a sus respectivos balcones. Bendodo confirma que no hubo felicitación por parte de Sánchez a Feijóo, "como tampoco la hubo el 28 de mayo". Pero cree que el PSOE reconoce la victoria del PP, por dos motivos, el primera es que "el primer mensaje lo manda Sánchez " y el segundo es que "el último que sale al balcón es Feijóo". Y se muestra optimista por ello: "El primer paso está dado dado, el PSOE reconoce la victoria del PP, ahora solo falta que respete la voluntad mayoritaria de los españoles".

El coordinador 'general del Partido Popular finaliza su intervención quitando importancia a que en lugares como Madrid o Murcia hayan perdido apoyo porque, pese a ello, "el mapa es prácticamente azul". Y termina sus declaraciones afirmando que se sienten muy respaldados y "con la obligación" de formar gobierno: "Este es el mandato de los ciudadanos, lo aceptamos, lo entendemos y nos ponemos a trabajar cuando antes para que España tenga un gobierno con un presidente que es el que ha salido de las urnas, que es Alberto Núñez Feijóo".