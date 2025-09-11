Antena 3 LogoAntena3
Claudia denuncia que su compañera de piso le echó cristales en el potito de su bebé: "Quería lanzarlo por el balcón"

La mujer se dio cuenta de que el potito tenía trozos de cristal justo antes de dárselo al pequeño. Cuenta que fue su compañera de piso quien introdujo el cristal y que desde que nació el niño se han sucedido las agresiones en torno al bebé.

Venganza con cristales en un potito.

Laura Simón
Publicado:

Claudia todavía no se ha recuperado del susto después de haber encontrado cristales dentro del potito de su bebé de 10 meses. Ella y el padre del niño conviven con otra pareja en un piso en San Blas (Madrid). Asegura esta madre que sus compañeros de piso les hacen la vida imposible desde hace tiempo. Las agresiones en su día a día son constantes. La situación les obliga a vivir atrincherados en su habitación mientras se repiten las peleas y los gritos. Los presuntos autores de esta agresión fueron detenidos pero ya han quedado en libertad y se mantiene la convivencia entre ambos.

Cuenta Claudia que su compañera de piso se quedó embarazada al mismo tiempo de ella. Cuando ella da a luz su compañera sufre un aborto. Al perder a su hijo empezó a cambiar su actitud: "Empezaron los empujones, los insultos, les robaban comida...". Esta situación se fue agravando en el tiempo. "Me llegó a decir que quería lanzar a mi bebé por el balcón", relata aún asustada. Sus compañeros les han llegado a robar dinero de la habitación. Tras esto han presentado una denuncia pero sus compañeros aseguran que tan solo era una amenaza.

"En un momento pensé que el cristal era gelatina y lo mezclé con la comida"

Afortunadamente Claudia se dio cuenta a tiempo de que había cristales en la comida. Sacó el potito de la nevera y vio algo raro en su interior. En un momento pensó que era gelatina y lo mezcló. "Lo saqué, lo puse dentro del plato y vi que era vidrio", cuenta.

Tuvieron que sacar todo de la nevera y guardarlo en una nevera de playa con hielo que esconden dentro de la habitación porque no se fían de que algo así vuelva a suceder. "Si dejamos algo en la nevera nos lo tiran y nos lo roban".

Lo que más la atormenta es que si no se hubiera dado cuenta de que estaba el trocito de cristal la historia hubiera sido otra. Claudia y su pareja siguen conviviendo con las personas que introdujeron los cristales en la comida de su hijo. Aunque pidió una orden de alejamiento no se la concedieron.

Fue en Navidad cuando apreció un cambio de comportamiento por parte de su compañera de piso. Cuando la pareja de esta cogía al niño se dirigía a él ella le pedía que n lo hiciera. "Ahí me di cuenta de que algo no estaba yendo bien", asevera.

Espejo Público

