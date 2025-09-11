Publicidad
Para 4 personas
Arguiñano te muestra cómo preparar un rollo de carne relleno con salsa de aceitunas negras, ideal si buscas proteínas de alta calidad
Karlos Arguiñano enseña una receta rica en proteínas: rollo de carne picada relleno con jamón, bacon y paté, acompañado de salsa de aceitunas negras. Elaboración para cuatro personas, sabrosa y nutritiva.
Arguiñano mezcla carne de cerdo y ternera picadas con huevos, ajo en polvo, pan rallado, jamón serrano, bacon, paté ibérico, sal, pimienta y perejil. Extiende la masa sobre papel de aluminio, rellénala y forma un rollo. Lo hornea a 190 °C por 30 minutos, dorándolo después para un acabado crujiente.
Para la salsa, funde mantequilla con harina, añade caldo casero y vino blanco. Incorpora cebolleta en dados y aceitunas negras cortadas en aros. Deja cocinar a fuego suave entre ocho y diez minutos, termina con perejil picado. Sirve tres rodajas de rollo por plato y acompaña con la salsa.