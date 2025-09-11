Antena 3 LogoAntena3
Maribel Sanz, amiga de Mar Flores, habla del "percance" con su exmarido Carlo Costanzia: "Yo le dije: no te cases con él"

La modelo y presentadora Maribel Sanz tenía una relación cercana con Mar Flores en uno los episodios de su vida más traumáticos. Maribel asegura que "Mar con lo de su exmarido no miente".

Maribel Sanz, sobre Mar Flores

El periodista de Más Espejo Lázaro Sánchez ha podido obtener el testimonio de una gran amiga de Mar Flores, Maribel Sanz. La modelo y presentadora ha arrojado luz a cerca de unos hechos que transcurrieron hace años en la vida de Mar Flores. Su relación y matrimonio con Carlo Costanzia, aristócrata italiano con el que Mar tuvo un hijo al que llamaron igual que al padre.

"Apoyo a Mar cien por cien"

Maribel admite abiertamente que siempre ha estado de parte de su amiga, sobre todo en lo concerniente al padre de uno de sus hijos y los presuntos malos tratos que recibió de Carlo Explica que hubo un hecho en concreto que le llevó a advertir a Mar sobre el italiano: "Hubo...Tuvieron un 'percance'".

Evitaba dar más explicaciones de lo que presenció pero sí relata que compartió su opinión con la famosa: "Yo le dije: 'Mar, no te cases con él'".

"Yo lo que sí sé es cómo me encontré a Mar al día siguiente"

Después del incidente del que no daba más detalles, Maribel recuerda que todos se retiraron a sus correspondientes habitaciones del alojamiento en que se encontraban. Su sorpresa, nada grata, llegó a la mañana siguiente: "Lo que sí sé es cómo me encontré a Mar al día siguiente...".

"Me encontré a una Mar muy tocada", y pese a sus advertencias y esa experiencia, su enamoramiento ciego llevó a Mar a terminar por casarse con Carlo.

"Te aseguro que Mar, con su exmarido, no miente", ha sentenciado Maribel.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

