Maribel Sanz, amiga de Mar Flores, habla del "percance" con su exmarido Carlo Costanzia: "Yo le dije: no te cases con él"

El periodista de Más Espejo Lázaro Sánchez ha podido obtener el testimonio de una gran amiga de Mar Flores, Maribel Sanz. La modelo y presentadora ha arrojado luz a cerca de unos hechos que transcurrieron hace años en la vida de Mar Flores. Su relación y matrimonio con Carlo Costanzia, aristócrata italiano con el que Mar tuvo un hijo al que llamaron igual que al padre.

"Apoyo a Mar cien por cien"

Maribel admite abiertamente que siempre ha estado de parte de su amiga, sobre todo en lo concerniente al padre de uno de sus hijos y los presuntos malos tratos que recibió de Carlo Explica que hubo un hecho en concreto que le llevó a advertir a Mar sobre el italiano: "Hubo...Tuvieron un 'percance'".

Evitaba dar más explicaciones de lo que presenció pero sí relata que compartió su opinión con la famosa: "Yo le dije: 'Mar, no te cases con él'".

"Yo lo que sí sé es cómo me encontré a Mar al día siguiente"

Después del incidente del que no daba más detalles, Maribel recuerda que todos se retiraron a sus correspondientes habitaciones del alojamiento en que se encontraban. Su sorpresa, nada grata, llegó a la mañana siguiente: "Lo que sí sé es cómo me encontré a Mar al día siguiente...".

"Me encontré a una Mar muy tocada", y pese a sus advertencias y esa experiencia, su enamoramiento ciego llevó a Mar a terminar por casarse con Carlo.

"Te aseguro que Mar, con su exmarido, no miente", ha sentenciado Maribel.

