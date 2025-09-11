Primera reacción de la madre de Marta del Castillo al traslado de cárcel de Carcaño: “Se sentía el rey del mambo, pero tampoco hacía falta que lo llevaran a una prisión con piscina climatizada”

El asesino de Marta del Castillo lleva 16 años sin revelar dónde está el cuerpo de la joven. Su día a día transcurre entre rejas, en la cárcel de Herrera de la Mancha. Pasa sus ratos como panadero, un oficio por el que percibe unos 500 euros, además de cotizar en la seguridad social. Llega a compartir celda con José Bretón. Pero hay algo más que enfada a la opinión pública. Estaría disfrutando de privilegios como una tablet, un móvil y wifi. Incluso llega a trapichear con viagra. Habría sido una funcionaria con la que tiene una relación muy estrecha. Disfruta de estos privilegios durante un año.

"Cuando nos enteramos no dábamos crédito..."

“Cuando nosotros nos enteramos no dábamos crédito. Una cosa es trapichear con tabaco, incluso con droga, pero que tenga unos aparatos que eso no se puede esconder en una celda, eso se ve a simple vista, eso ya es más fuerte”, se indigna Eva.

Llega el castigo, ¿Pero realmente lo es? Le trasladan aquí, a la cárcel de Archidona, en Málaga, es la conocida como prisión palacio. Cuenta con piscina climatizada, gimnasio, servicios médicos de odontología, oftalmología…todo tipo de comodidades.

Eva explica que “se sentía el rey del mambo, por eso lo bueno es que le hayan cambiado de prisión. Pero tampoco hacía falta que lo llevaran a una prisión con piscina climatizada”.

"Yo sigo sufriendo lo que él le hizo a mi hija y no me da pena"

Por un lado, Eva está satisfecha: “Que lo hayan cambiado de cárcel me satisface porque yo entendía que él estaba ya muy cómodo en Herrera de la Mancha. Yo quería que lo cambiaran de cárcel. Ahora tiene que hacer nuevos amigos, que eso también te cuesta trabajo. Lo siento, a lo mejor no es políticamente correcto lo que yo diga, pero yo dije que el que le había hecho algo a mi hija que sufriera lo que tuviera que sufrir porque yo lo sigo sufriendo y no me da pena”.

De Ciudad Real a Málaga. Este movimiento acerca a Carcaño a Andalucía. Aunque tiene prohibido residir en Sevilla hasta 2043, a la familia de Marta no le basta, siguen sin poder ir a llorar el cuerpo de su hija.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.