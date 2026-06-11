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Detienen al cantante Beret por una presunta agresión sexual

El cantante se encuentra en libertad provisional.

El cantante Beret

El cantante BeretEuropaPress

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Luis Alcantud
Publicado:

El cantante sevillano Beret ha sido detenido este jueves en Sevilla por una presunta agresión sexual. Ha pasado a disposición judicial. Así lo han confirmado fuentes cercanas al caso a Antena 3 Noticias.

Beret fue uno de los artistas que participaron el martes en el acto multitudinario que tuvo lugar en el Estadio Olímpico de Barcelona por la visita del Papa León XIV a España. Beret cantó 'Superhéroes' y 'Lo siento'.

El juzgado de guardia de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla ha acordado este jueves la puesta en libertad provisional del cantante detenido por una presunta agresión sexual denunciada por una mujer y ocurrida en la capital andaluza el pasado mes de abril.

La decisión ha sido adoptada por el titular de la plaza número 4, que se encontraba de guardia en el momento de la comparecencia judicial. No obstante, el magistrado ha impuesto una serie de medidas cautelares mientras continúan las diligencias. Entre ellas, la prohibición de comunicarse con la denunciante por cualquier medio y la obligación de mantenerse a una distancia mínima de 500 metros de ella. Además, se ha ordenado la retirada de su pasaporte durante un periodo de tres meses.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al investigado se le atribuye de forma inicial un presunto delito de agresión sexual contemplado en los artículos 178.1 y 179.1 del Código Penal.

Durante su comparecencia ante el juez, el cantante se acogió a su derecho constitucional a no declarar.

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