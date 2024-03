Borja Sémper: "Si tuviera que apostar mi patrimonio tendería a creer a los portavoces independentistas"

La bronca política no toma vacaciones y los dimes y diretes siguen una vez más, en torno a las exigencias independentistas. Borja Sémper ha explicado en Espejo Público su parecer ante la que parece la nueva desavenencia entre Gobierno y ERC a cuenta de un hipotético referéndum.

Félix Bolaños asegura que no existen negociaciones para una consulta de autodeterminación en Cataluña y reprocha a los republicanos que recurran a "fórmulas antiguas, de conflicto y fracaso". Sin embargo, Marta Rovira hace unos días dejó caer que esas negociaciones estaban en marcha.

Hoy Borja Sémper analiza en Espejo Público la secuencia de los hechos. "Si nos atenemos a los antecedentes, a la historia más reciente, todo lo que nos dice el Gobierno siempre es lo contrario. ¿Qué es lo que hemos visto los últimos meses? Los independentistas proponen una cosa el Gobierno, el Gobierno la niega o rechaza, pero acaba haciendo lo que dicen los independentistas. Acabamos sabiendo que quienes no nos mienten son los independentistas" afirma el popular.

Además se avecina a "apostar": "Si yo tuviera que apostar mi exiguo patrimonio entre creer a Félix Bolaños o a los portavoces independentistas, obviamente, tendería a creer más a los portavoces independentistas que nunca nos han engañado, que siempre nos han dicho a lo que aspiran, que es el referéndum de autodeterminación para la desconexión de Cataluña del resto de España".

Sémper acusa a Sánchez de haber "revitalizado" el independentismo. "Este clima político, la vuelta al 'raca raca' independentista es fruto y gracias a la necesidad de un solo hombre, que no es Carles Puigdemont, es Pedro Sánchez que por 7 votos vuelve a revitalizar el movimiento independentista, vuelve a dar un protagonismo inusitado que había perdido el señor Puigdemont. Hemos vuelto a la casilla de partida" sentencia.

En la misma línea critica que por los intereses del presidente se decide qué es inconstitucional o no. "Todo depende de los intereses de Pedro Sánchez, la amnistía es constitucional o no dependiendo de si a Pedro Sánchez le interesa; una consulta es inconstitucional o no dependiendo de los intereses de Sánchez. Aunque la realidad sea otra, la realidad que nos configura el presidente del Gobierno es aquella que se amolda a sus propios intereses que es lo que estamos padeciendo hoy".

Elecciones Cataluña

El PP ha confirmado a Alejandro Fernández como candidato a las elecciones catalanas, pese a los rumores que indicaban que no era la primera opción de la actual cúpula popular.

Sémper cierra filas en torno a su candidatura y subraya que "es un extraordinario portavoz parlamentario" con el que tiene "una magnífica opinión de él".

Además pone en valor la "oferta del PP" en Cataluña. "Es fundamental que la oferta del PP verse en Cataluña sobre dos aspectos: recuperar las formas, la constitucionalidad que pasa porque el Gobierno de Cataluña se ocupe de todos los catalanes no solo de una parte que son los independentistas y por fin que los catalanes puedan tener un Gobierno que se ocupa de los problemas de los catalanes".

Imputación novio de Ayuso

Sémper ha defendido la actuación de Isabel Díaz Ayuso y ha asegurado que "las relaciones que tienen con la Agencia Tributaria las parejas de los políticos nos importan entre 0 y menos. A nosotros nos importa cuando los políticos se comportan mal en el ejercicio de su actividad política. Cuando los intereses de su entorno familiar impactan en el interés público".

Además Sémper da valor a las explicaciones de Ayuso y apela a que Sánchez "copie ese ejemplo" porque critica "hay una doble vara de medir". Advierte Sémper de que "Sánchez ha conseguido algo muy peligroso, poner el foco en los familiares de los políticos".