Juan Alberto Belloch: "Siento que se está maltratando el Código Penal a cambio de no se sabe muy bien qué"

Con la perspectiva y la tranquilidad que da la distancia Juan Alberto Belloch ha comentado en Espejo Público los temas que marcan la agenda política del momento. Acaba de publicar 'Una vida a larga distancia' y sigue mostrando la misma coherencia de la que ha hecho gala durante toda su trayectoria y el mismo reconoce que tiene "más libertad porque sabes que si te equivocas las consecuencias son relativamente pequeñas".

No sorprende a nadie que diga que la visión que él tiene de la política "no coincide con la de la actual dirección" pero no quiere que sus palabras transmitan "la impresión de que estoy amargado" porque asegura cuando habla lo hace "tras haberlo pensado rigurosamente" y lamenta además que el equipo actual que lidera el PSOE comete el "error de no aprovechar a la gente" que también pasó por Ferraz.

Preguntado por los órdagos que los independentistas lanzan casi día tras día al Ejecutivo Belloch cree que "ERC se equivoca en cuanto trata de forzar la mano hablando de autodeterminación cuando sabe que eso no va a ser así, bueno ¿sabe positivamente? Espero que no sea así. En cualquier caso no me parece normal el trato que tienen entre ellos como socios".

El exministro se muestra convencido de que la autodeterminación "no puede ocurrir. Si se planteara correría riesgo la propia existencia en el PSOE. Eso es, el límite como también lo es el intento de tener un régimen económico que solo prevé la Constitución para País Vasco y para Navarra y no para el resto de CCAA y no tiene por lo tanto legitimidad para apoyarse en ese tema".

No es tan tajante con la ley de amnistía y es que para Belloch que la norma "sea inconstitucional o no yo diría que es algo relativo porque todos sabemos que constitucional es aquello que el Tribunal Constitucional dice que es constitucional" y añade: "El problema de la ley de amnistía es como se ha planteado". A continuación indica: "Se está forzando la mano en reformas importantes, no por razones de interés general, sino por razones particulares. El Código Penal no puede ser una mercancía que se compra y se vende dentro de pactos parlamentarios o políticos." Sentencia: "Tengo la sensación de que se está maltratando el Código Penal a cambio de no se sabe muy bien qué".