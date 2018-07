Un bar de Bilbao prohíbe la entrada a menores aunque vayan acompañados

Menores no, gracias. Así lo advierte el cartel colocado a la puerta de una cafetería de Bilbao. Sus propietarios no permiten que los niños entren en el establecimiento aunque vayan acompañados de un adulto. La medida ha caído como un jarro de agua fría entre las familias que no pueden entrar a tomar algo "si no dejan a sus hijos fuera". El Ayuntamiento y asociaciones van a estudiar si esta decisión "vulnera o no la ley". La prohibición va más alla, varios clientes han denunciado que no les han atendido simplemente por llevar de la mano a sus hijos.

La Federación de Familias Numerosas de Euskadi ha decidido tomar cartas en el asunto. Por eso, anima a todos los afectados a denunciar ante el ayuntamiento este veto discriminatorio hacia los menores. Mientras, los dueños se amparan en el derecho de admisión, el Ayuntamiento de Bilbao va a estudiar el tema porque pueden estar vulnerando otros derechos particulares.