Así ha sido la detención de Carlos Navarro 'el Yoyas' en la segunda residencia de sus padres: "Pensaban que estaba en un bosque"

Carlos Navarro, 'El Yoyas', ha sido detenido tras llevar 19 meses fugados de la justicia. El exconcursante de realitys ha sido detenido en la zona de L'Anoia, a unos 70 kilómetros de Barcelona. 'El Yoyas' ha sido capturado en la segunda vivienda de sus padres tras una operación conjunta entre la Policía Nacional y los Mossos a las 6:00 de la mañana. Hasta 30 efectivos de los dos cuerpos han participado en su detención. En los últimos meses ya sabían que estaba ahí dentro, pero hasta que no han podido garantizarlo no han conseguido la autorización judicial para poder entrar en la casa.

Carlos Navarro fue condenado en abril de 2022 a 5 años y 8 meses de cárcel por cuatro delitos, los dos más graves son los de maltrato habitual y cuatro lesiones a su expareja, Fayna Bethencourt. Ambos se conocieron en un reality y tienen dos hijos en común, los cuales también habrían sido maltratados según la sentencia y habrían presenciado como su madre sufría malos tratos. También se le imputan dos delitos menores por vejaciones y amenzas.

'El Yoyas' lo ha negado todo desde el principio e incluso concedió entrevistas una vez que ya estaba fugado. En ellas alegaba que "prefiero ser un prófugo a un reo". También insistió en Y Ahora Sonsoles en el mismo discurso en diciembre de 2022: "Si yo de verdad hubiese hecho un delito lo acataría, pero como no lo he hecho, no pienso acatarlo".

Llevaba 19 meses huido de la justicia, siendo un prófugo, fue en noviembre del 2022 cuando el Juzgado de lo Penal 5 de Las Palmas de Gran Canaria, donde reside Fayna, ordenó la búsqueda y captura de 'El Yoyas' tras no presentarse de forma voluntaria para ser detenido y llevado a la cárcel. En un primer momento se pensaba que estaba en un bosque, incluso se hicieron públicas algunas fotos de este. En ellas se le podía ver con el pelo largo y bastante barba. También se le habría visto por otros lugares e incluso ya se habría vigilado la casa en la que finalmente ha sido detenido, pero no se pudo mostrar su presencia en la misma hasta ahora.

La reacción de Fayna

"Gracias a toda la gente que me escribe para darme su cariño. Valoro de corazón cada mensaje de alegría por mí y los míos. Les abrazo muy fuerte a todos y especialmente a los que siempre han estado apoyándome durante todo este tiempo en esta lucha. Infinitas gracias", ha escrito Fayna Bethencourt en sus redes sociales. La expareja de Carlos Navarro mostró su preocupación en todo momento durante estos 19 meses. Ahora falta por saber si se aumenta la condena de 'El Yoyas' y quién lo ayudaba, se sospecha que sus padres y algunos familiares más podían darle cobertura y llevarle comida a esa residencia, pero todavía se investiga este aspecto.

En prisión

Carlos Navarro ha sido llevado a los juzgados de Igualada tras ser detenido por la Policía Nacional y los Mossos en una actuación en la que han participado equipos de investigadores expertos en casos de prófugos de la justicia. En los juzgado 'El Yoyas' ha declarado ante el juez y el abogado ha contado a Espejo Público que se ha decretado su ingreso en prisión de forma inmediata. De esta forma ya estaría en la cárcel de Cambrians, se espera que próximamente se conozca si aumenta su condena o si esta fuga le puede perjudicar a la hora de una futura rebaja del tiempo entre rejas por buen comportamiento.