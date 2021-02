Fayna Bethencourt, sobre 'El yoyas': "He salido del maltrato andando y no en una caja de pino como me amenazó muchas veces"

Cuenta Fayna que el maltrato comenzó a desarrollarse de forma gradual: "No llegan y te insultan o te pegan el primer día. Ha habido momentos muy bonitos pero puntuales. Carlos era un monstruo durante 6 meses y luego se pasaba un mes siendo un encantador cuando veía que la había liado", afirma.

Reconoce Fayna Bethencourt que no fue fácil dar el paso de asumir públicamente que era una mujer maltratada. Su situación se hizo pública sin ella quererlo al tratarse de dos personas conocidas. Cuando Carlos, apodado como 'el yoyas' fue condenado hizo un ejercicio de introspección para determinar como asumirlo.

Fue entonces cuando decidió que con su testimonio podía ayudar a otras mujeres que se encuentren en una situación similar. "Pensé que si he tenido la suerte de salir de donde estaba andando y no en una cajita de pino como se me amenazó muchas veces, he rehecho mi vida y soy una persona feliz y completa, mi historia puede servir como advertencia", apunta.

Ante todo Fayna quiere lanzar un mensaje en positivo. "No me siento aquí a llorar, muchas no tienen la suerte de salir, me siento a sonreír y a decirle a las mujeres que vivan esa situación que se puede vivir de otra manera".

Puedes ver la entrevista completa a Fayna Bethencourt sobre el maltrato que sufrió durante su relación con Carlos, 'el yoyas', en Atresplayer.