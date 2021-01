Así llegaban Susanna Griso y el equipo de Espejo Público al plató de Antena3 tras el temporal de nieve

Hoy muchas personas teletraban pero otras miles deben ir a sus puestos de trabajo, como muchos de nosotros, en el programa Espejo Público de Antena3 Noticias. Esta es una muestra de cómo ha sido la odisea, sorteando la nieve y el hielo, para llegar a Antena3 Noticias y poder hacer el programa en directo.

Susanna Griso, Lorena García, Gonzalo Bans, Alfonso Egea y Diego Revuelta ha compartido imágenes de su camino tras el temporal de nieve hasta las instalaciones de Atresmedia. "Si no llega a ser que me vienen a buscar con un 4X4 lo más cerca de la nacional 1 no estaría hoy trabajando" ha explicado Susanna Griso.

"Todos hemos podido llegar pero hay uno que no lo ha logrado" ha asegurado Diego Revuelta que ha revelado el nombre del colaborador que no ha conseguido llegar al plató de Espejo Público. "Ha sido nuestro compañero Nacho Abad". Ha sido entonces cuando Gonzalo Bans ha asegurado que el ha usado el transporte público para llegar a la TV y no ha tenido problemas. "Hay una cosa que se llama transporte público y lo podía haber utilizado Nacho Abad" ha espetado al otro colaborador de Espejo Público.

Nacho Abad ha sido el que no ha logrado llegar a Antena3 pero ha decidido grabar los efectos del temporal en Arturo Soria en Madrid. Vehículos aplastados por los árboles e infinidad de árboles destrozados. "Estoy en el mercado de Arturo Soria. Aquí , me dicen, si hay abastecimiento de alimentos. No tienen problemas".