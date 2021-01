El temporal de nieve de la borrasca Filomena ha convertido en una misión imposible acudir al trabajo hoy para muchos ciudadanos. Caminar por la calle o conducir con grandes bloques de hielo sobre la calzada puede ser realmente peligroso en ciudades como Madrid y en zonas del centro y el este de la Península. La nieve y el hielo hacen, por tanto, que sea imposible acudir a su puesto de trabajo para muchos trabajadores.

La pregunta es: ¿puedo negarme a acudir al trabajo porque la carretera o la calle esté helada o cubierta de nieve debido al temporal? El artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores es el que se establece que el contrato de trabajo puede suspenderse "puntualmente" por una causa grave y justificable.

Ese sería el caso de un riesgo extremo que supone para el trabajador acudir a su puesto de trabajo en un vehículo con la carretera helada, cubierta de nieve o porque sea imposible ir trabajo porque los medios de transporte, como por el ejemplo el tren o el autobús, estén cerrados.

Las horas deben ser recuperadas

Los sindicatos apuntan que ausentarse del trabajo por la climatología adversa como el temporal de nieve Filomena no puede ser sancionado, si bien el propio Estatuto de los Trabajadores señala que esta falta no está exenta de compensación y que, por tanto, el empleado deberá recuperar las horas no trabajadas si no quiere ver cómo estas horas se le quitan de su salario. Sin embargo, el modo en que se deben compensar no está claro, como sucedió durante el Estado de Alarma por el coronavirus.

Las autoridades también piden que, en la medida de posible, se lleve a cabo el teletrabajo para de esta manera no acumular horas sin trabajar. Recordamos asimismo que la opción de cambiar el día no trabajado debido a la nieve por uno de vacaciones no es válido, ya que no se puede cambiar un día de descanso por otro en el que no se va al puesto de trabajo por causas de fuerza mayor.

Ola de frío esta semana

Tras el paso de la borrasca Filomena, esta semana llega un anticiclón atlántico que se extiende sobre el país desde el noroeste traerá, desde este lunes, una ola de frío, que dejará temperaturas mínimas de hasta -10 grados en zonas de montaña y áreas llanas llenas de nieve, mientras las máximas diurnas no superarán los 5 grados positivos "en buena parte de la Península".

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que la ola de frío, que se prevé hasta el próximo jueves inclusive, afectará a amplias zonas del interior peninsular. Ya este fin de semana muchos ciudadanos han tenido auténticos problemas para acudir a sus puestos de trabajo. Ahora, con la formación de placas de hielo en carreteras y calles y la nieve, los llamamientos para no acudir a trabajar se han multiplicado.