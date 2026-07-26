Agentes y efectivos hidratan a animales que no han podido ser evacuados de los incendios

Los incendios que azotan a gran parte de España se están llevando consigo miles y miles de hectáreas de paraje natural de nuestro país, así como la ciudadanía de las localidades cercanas a la barbarie está teniendo que ser evacuada. Además de todo esto también gran cantidad de animales se están viendo afectados por esto.

Es por ello que Agentes y efectivos de cuerpos como la Guardia Civil o la Guardia Nacional Republicana Portuguesa han encontrado tiempo para hidratar a animales que no han tenido la suerte de ser evacuados de las zonas afectadas por los incendios, lo que incluye mascotas, animales salvajes o domésticos que se han quedado en lugares como el Santuario Vegan de Cadalso de los Vidrios.

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