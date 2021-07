El abogado de los 4 acusados por presunta violación en Gijón: "Hay un vídeo de lo que pasó en la vivienda"

"Hemos aportado como prueba, un vídeo, una grabación, en el que aparecen los participantes en esa fiesta o reunión en unas aptitudes que no son las que refieren las denunciantes de presión, de miedo, de coacción y demás" ha asegurado el abogado defensor, Germán Ramón Inclán, en el programa Espejo Público de Antena 3 Noticias. "Ese vídeo fue grabado momentos antes de que las chicas abandonaran la vivienda".

La jueza ha dejado en libertad a 2 de los 4 acusados de la violación a 2 chicas. Los otros 2 jóvenes están en prisión. La Fiscalía les imputa un delito de agresión sexual con penetración, ya que las denunciantes les acusan de actos violentos.

Por contra, según la versión de la defensa, "en esa noche hubo un conocimiento casual y espontáneo de unos chicos con las chicas denunciantes. Es falso que hubiera un contacto por redes sociales como se ha dicho estos días".

El abogado defensor, Germán Ramón Inclán, ha insistido que "es falso que hubo una encerrona en la casa como se ha dicho estos días. Es cierto que los chicos se conocieron en la calle y de común acuerdo se les propuso una práctica sexual a tres. Las dos chicas con ese chico. Y a partir de ahí llegaron a la vivienda, antes ya hubo muestras ostensibles de cariño".

La tesis de la defensa es que "una vez en la vivienda hubo relaciones sexuales consentidas en todo momento. En ningún caso ha habido coacción, ha habido amenaza, ha habido violencia. Las chicas refieren unas lesiones que objetivamente no han sido constatadas por los facultativos. Si un médico me dice que no tiene lesiones en la cara."