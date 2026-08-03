Cómo conseguir gafas gratis para ver el eclipse solar 2026

La cuenta atrás para ver el eclipse solar del 12 de agosto ha empezado y con ello, los preparativos para disfrutar de este acontecimiento histórico. Un elemento fundamental que no se nos puede olvidar son las gafas homologadas, por ello el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un reparto masivo de estas gafas, para que cualquier persona pueda ver el eclipse sin tener que gastarse un euro.

Desde el 17 de julio y hasta el 12 de agosto, se han habilitado puntos de entrega repartidos por toda la ciudad como museos o bibliotecas, aunque cuentan con unidades limitadas y finalizarán hasta agotar existencias, coincidiendo con la programación especial del Planetario de Madrid dedicada al 'trío de eclipses' de 2026, 2027 y 2028.

La entrega se hace por persona facilitando un par de gafas por usuario, sin necesidad de reserva previa con la dinámica de que el primero que llegue, será el primero que se las lleva.

Ante la expectación que ha generado el eclipse, el Consistorio repartirá hasta 50.000 gafas gratuitas, están homologadas para la observación solar y cuentan con la certificación de calidad ISO 12312-2, diseñadas para bloquear más del 99,9% de la luz solar, que permite mirar al Sol durante unos segundos sin dañar la vista.

Puntos de entrega en la Comunidad de Madrid

Planetario de Madrid

Museo de Historia de Madrid

Museo de San Isidro (Los Orígenes de Madrid)

Imprenta Municipal – Artes del Libro

Centro Cultural Conde Duque

Red de bibliotecas municipales de Madrid

Aunque el eclipse solar no será total en varios puntos del país, en la capital se observará de manera parcial, por ello es mejor prevenir que curar y es conveniente utilizar gafas homologadas para evitar lesiones oculares.