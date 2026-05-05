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El crucero con 7 infectados por hantavirus, de los cuales 3 han muerto, podría atracar en Canarias

La OMS cifra en siete los casos de hantavirus a bordo del crucero de lujo, que ahora está anclado en la costa de Cabo Verde y que podría terminar en España.

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El crucero con 7 infectados por hantavirus, de los cuales 3 han muerto, podría atracar en Canarias | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Publicado:

Hasta siete personas están infectadas por hantavirus en el crucero de lujo que ahora mismo se encuentra anclado frente a las costas de África Occidental.

La OMS ha actualizado la información sobre el presunto brote de hantavirus en el crucero de lujo. "Hasta el 4 de mayo de 2026, se han identificado siete casos incluyendo tres fallecimientos, un paciente en estado crítico y tres personas con síntomas leves". De esas siete infecciones, dos casos han sido confirmados por laboratorio y cinco casos son sospechosos.

En el crucero viajan alrededor de 150 personas, entre ellas 14 españoles que según las últimas informaciones del Ministerio de Sanidad no presentan síntomas y se encontrarían bien.

El crucero salió de la Patagonia argentina el pasado 20 de marzo, hizo parada en la Isla de Santa Elena en medio del Atlántico y ahora está anclado en las costas de Cabo Verde. Está retenido a la espera de lo que decida la OMS. Por delante tenían unas vacaciones de ensueño que están resultando todo lo contrario.

A bordo subió un polizón con el que nadie contaba. Las hipótesis que tienen más fuerza pasan porque o algunos pasajeros subieron ya enfermos o la única que subió infectada fue la rata que los contagiaría a todos.

La organización mundial de la salud estudia el caso para decidir qué hacer con las 150 personas que se encuentran en el barco confinadas en sus camarotes.

Canarias era su destino final y la opción de que el barco se dirija hasta la isla española cobra peso para realizar allí exámenes y tratamientos.

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