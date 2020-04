Madrid comenzará a realizar 100.000 test de coronavirus este fin de semana a los colectivos más expuestos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha querido dejar claro que Madrid no es la comunidad más afectadas por el COVID-19, ya que "faltan datos para tener un control real de la epidemia". Señala que en los hospitales de la Comunidad ya no hay la misma presión que hace una semana.

"IFEMA permanecerá abierto hasta el verano y después atenderá su actividad normal"

Reconoce que en algunos momentos en los hospitales ha habido picos muy fuertes pero en Madrid se han triplicado el número de UCI y "con el esfuerzo de la Sanidad pública y privada se ha conseguido bajar la presión". Señala que ahora mismo la Sanidad opera de trasplantes, atiende infartos y poco a poco atiende esa normalidad. "Los contagiados de COVID-19 irán yendo a IFEMA para descongestionar los hospitales, teniendo en cuenta que en verano IFEMA tendrá que volver a sus actividades normales", destaca. No obstante, asegura que IFEMA mantendrá la canalización de oxígeno por si en algún momento hubiera que volver a convertir el espacio en un hospital.

Sobre la cifra de la 'desescalada' en las medidas de confinamiento desconoce el momento exacto en el que se producirá. "Estamos en manos del Gobierno y cada día dicen una cifra distinta. Yo me niego a que esto se repita en otoño", destaca. Añade que le gustaría conocer la estrategia del Gobierno para saber hasta cuándo durará el confinamiento.

En Madrid van a analizar el estado de la pandemia con test en personas que sí se han contagiado y quienes no lo han hecho. La Comunidad ha adquirido sus propios test, con un 92% de sensibilidad para detectar si ha habido carga viral. "Según la proporción que tengas de anticuerpos así estarás o no protegido España no se puede permitir este cierre constantemente. Los primeros test que van a llegar serán para sanitarios, bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad, empleados de las residencias y sus familias", informa.

Este fin de semana llegarán los primeros 100.000 test que unirán a lo que les ha facilitado el Gobierno. El siguiente paso es buscar grupos de población y hacer selecciones.

Cree que en el futuro España será un país seguro porque la mayor parte de la población se ha contagiado ya y para ello están en contacto con institutos nacionales e internacionales que les determina la importancia de la inmunidad. Cree que la lectura tras la pandemia es que hay que destinar más recursos a la Sanidad, ya que las pandemias son cíclicas y en unos años vendrán otras pandemias. "Después de todo esto hay algo claro y es que la salud y la vida es lo primero".

Sobre la gestión de los servicios funerarios así como la habilitación de la morgue en el palacio del hielo, reconoce que han tenido que tomar decisiones "muy drásticas". "Ha habido un pico en el que se morían personas por centenares,y se han tenido que tomar decisiones muy drástica pero hemos intentado que cada caso se tome con sensibilidad".Destaca que desde su formación ha solicitado el luto nacional y funerales de estado en el futuro.

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.