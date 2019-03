Fran Rivera responde a Isabel Pantoja: "Nunca nos ha considerado ni a Cayetano ni a mí como hijo de Paquirri"

ENTREVISTA EN 'ESPEJO PÚBLICO'

Fran Rivera ha respondido en 'Espejo Público' a las sorprendentes declaraciones de Isabel Pantoja a los medios de comunicación, a la salida del hospital donde ha nacido su nieta. El torero ha expresado sus sentimientos: "No me extraña que no sepa mi nombre", asegurando que "nunca nos ha considerado ni a Cayetano ni a mí como hijo de Paquirri".