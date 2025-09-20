Antena 3 LogoAntena3
Emparejados | Victoria de Marichalar y Rocío Laffón

La anécdota de Victoria de Marichalar con Rihanna: “Es la única foto que he pedido en mi vida”

Victoria de Marichalar ha recordado el momento en el que conoció a la cantante durante un desfile en París.

La anécdota de Victoria de Marichalar con Rihanna

Carmen Pardo
Publicado:

La invitada de Emparejados ha hablado de la única foto que ha pedido a un personaje público en su vida, “fue a Rihanna, la conocí en un desfile en París y le pedí una foto”, ha asegurado la influencer.

La joven ha asegurado que “en ese momento en el que no te conoce nadie, sentí que podía pedir una foto a alguien, porque normalmente me las piden a mí”.

