Carmen y Shaila: el gran legado familiar de Rocío Dúrcal y Junior

Carmen Morales y Shaila Dúrcal han demostrado que son dos hermanas muy compenetradas y que han vivido en una casa llena de música desde su infancia.

Las hijas de Rocío Dúrcal y Junior han hablado del gran desconocido de su familia, su hermano Antonio y han explicado cómo afrontan las críticas que ha recibido su familia.

Sobre las cosas que han salido en prensa sobre su familia, ambas invitadas han coincidido que lo que más les ha dolido fueron comentarios vertidos sobre su padre.

Las artistas han crecido con la música de sus padres, todavía afirman sentir “una puñaladita” cuando oyen temas interpretados por sus progenitores. Shaila Dúrcal y Carmen Morales han emocionado al público de Emparejados al lanzarse a cantar un fragmento de ‘La gata bajo la lluvia’, un tema que convirtió en un símbolo su madre, Rocío Dúrcal.

Cuando han hablado de cómo se llevan como hermanas, las invitadas de Emparejados han confesado tener muy buena relación. Jugando en La pirámide del picante han llegado a atreverse a revelar los defectos de una y otra con mucho humor.

Dos hermanas guerreras y con mucho arte en las venas que han sido las protagonistas de Emparejados junto a Joaquín y Susana. Así ha sido el paso de Shaila Dúrcal y Carmen Morales por el programa.