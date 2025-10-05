Antena 3 LogoAntena3
Crónica | Carmen Morales y Shaila Dúrcal

Carmen y Shaila: el gran legado familiar de Rocío Dúrcal y Junior

Las invitadas de Emparejados han llegado al programa con muchas ganas de disfrutar junto a Joaquín y Susana y han compartido anécdotas y recuerdos familiares.

Carmen y Shaila: el gran legado familiar de Rocío Dúrcal y Junior

Carmen Pardo
Publicado:

Carmen Morales y Shaila Dúrcal han demostrado que son dos hermanas muy compenetradas y que han vivido en una casa llena de música desde su infancia.

Las hijas de Rocío Dúrcal y Junior han hablado del gran desconocido de su familia, su hermano Antonio y han explicado cómo afrontan las críticas que ha recibido su familia.

Sobre las cosas que han salido en prensa sobre su familia, ambas invitadas han coincidido que lo que más les ha dolido fueron comentarios vertidos sobre su padre.

La confesión de Carmen Morales y Shaila Dúrcal: “Nos cabreó que dijeran que nuestro padre estaba liado con Juan Gabriel”

Las artistas han crecido con la música de sus padres, todavía afirman sentir “una puñaladita” cuando oyen temas interpretados por sus progenitores. Shaila Dúrcal y Carmen Morales han emocionado al público de Emparejados al lanzarse a cantar un fragmento de ‘La gata bajo la lluvia’, un tema que convirtió en un símbolo su madre, Rocío Dúrcal.

La emoción de las hijas de Rocío Dúrcal al interpretar ‘La gata bajo la lluvia’

Cuando han hablado de cómo se llevan como hermanas, las invitadas de Emparejados han confesado tener muy buena relación. Jugando en La pirámide del picante han llegado a atreverse a revelar los defectos de una y otra con mucho humor.

¿Cuál es el peor defecto de Carmen Morales y Shaila Dúrcal? Las hijas de Rocío Dúrcal se sinceran

Dos hermanas guerreras y con mucho arte en las venas que han sido las protagonistas de Emparejados junto a Joaquín y Susana. Así ha sido el paso de Shaila Dúrcal y Carmen Morales por el programa.

