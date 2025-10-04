La crítica de Susana Saborido a Joaquín: “Te gusta tanto Jennifer López que te están convirtiendo en ella”

Susana Saborido ha afirmado que Joaquín tiene un lado muy femenino y ha explicado lo que cree que le está ocurriendo a su marido, “te gusta tanto Jennifer López que te están convirtiendo en ella”, le ha dicho la presentadora al exfutbolista.

Un comentario que ha sacado las sonrisas a Shaila Dúrcal y Carmen Morales.

Tras la reflexión de Susana Saborido, los presentadores de Emparejados han tenido que comerse el sushi picante, una comida que le ha dado mucho juego a Joaquín para bromear con el nombre de su mujer.