Emparejados | Carmen Morales y Shaila Dúrcal

La crítica de Susana Saborido a Joaquín: "Te gusta tanto Jennifer López que te están convirtiendo en ella"

La presentadora de Emparejados ha reflexionado sobre el lado femenino de su marido y ha querido hacerle una advertencia sobre su admiración a Jennifer López.

La crítica de Susana Saborido a Joaquín: "Te gusta tanto Jennifer López que te están convirtiendo en ella"

Carmen Pardo
Susana Saborido ha afirmado que Joaquín tiene un lado muy femenino y ha explicado lo que cree que le está ocurriendo a su marido, “te gusta tanto Jennifer López que te están convirtiendo en ella”, le ha dicho la presentadora al exfutbolista.

Un comentario que ha sacado las sonrisas a Shaila Dúrcal y Carmen Morales.

Tras la reflexión de Susana Saborido, los presentadores de Emparejados han tenido que comerse el sushi picante, una comida que le ha dado mucho juego a Joaquín para bromear con el nombre de su mujer.

