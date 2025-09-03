Publicidad
Para 4 personas
Karlos Arguiñano prepara un pescado rebozado muy diferente: gallo con salsa de naranja y mostaza
El sabor de la salsa de naranja y mostaza cambia por completo este plato.
Arguiñano ha preparado este gallo rebozado con salsa de naranja y mostaza, esta receta es muy sencilla pero la salsa lo cambia todo, le da mucho sabor al pescado.
Este plato no se tarda mucho en elaborar, tan solo hay que rebozar y freír el pescado, y preparar la salsa. ¡Vuelve a ver esta receta de Karlos Arguiñano en el vídeo de arriba y no dudarás en prepararla!