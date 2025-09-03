Antena 3 LogoAntena3
Receta de gallo con salsa de naranja y mostaza, de Arguiñano: "El pescado, solo rebozar y freír"

Para 4 personas

Karlos Arguiñano prepara un pescado rebozado muy diferente: gallo con salsa de naranja y mostaza

El sabor de la salsa de naranja y mostaza cambia por completo este plato.

Arancha Mela
Arguiñano ha preparado este gallo rebozado con salsa de naranja y mostaza, esta receta es muy sencilla pero la salsa lo cambia todo, le da mucho sabor al pescado.

Este plato no se tarda mucho en elaborar, tan solo hay que rebozar y freír el pescado, y preparar la salsa. ¡Vuelve a ver esta receta de Karlos Arguiñano en el vídeo de arriba y no dudarás en prepararla!

