La manía de Bertín Osborne que no soporta su hija Alejandra

Padre e hija no tienen la misma opinión sobre las manías del otro y lo dejan claro en Emparejados.

La manía de Bertín Osborne que no soporta su hija Alejandra

Carmen Pardo
Publicado:

Bertín Osborne y su hija mayor Alejandra Ortiz serán los primeros invitados de la nueva temporada de Emparejados.

Padre e hija hablarán sin tapujos sobre el amor, las parejas y desvelarán algún que otro secreto sobre el otro.

La reflexión de Bertín Osborne en Emparejados

Entre las confidencias que cuenta Alejandra Ortiz están las manías del cantante, su hija mayor no soporta que su padre sea un maniático del orden. Una cualidad que Bertín Osborne defiende en Emparejados, “¿qué hace ese objeto extraño encima de la alfombra?”, le dice el presentador a su hija.

No te pierdas la entrevista más íntima de Bertín Osborne y su hija Alejandra de la mano de Joaquín y Susana en Emparejados, el sábado a las 22:00 horas en Antena 3.

