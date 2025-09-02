La manía de Bertín Osborne que no soporta su hija Alejandra

Bertín Osborne y su hija mayor Alejandra Ortiz serán los primeros invitados de la nueva temporada de Emparejados.

Padre e hija hablarán sin tapujos sobre el amor, las parejas y desvelarán algún que otro secreto sobre el otro.

Entre las confidencias que cuenta Alejandra Ortiz están las manías del cantante, su hija mayor no soporta que su padre sea un maniático del orden. Una cualidad que Bertín Osborne defiende en Emparejados, “¿qué hace ese objeto extraño encima de la alfombra?”, le dice el presentador a su hija.

