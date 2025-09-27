Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emparejados | Manuel Díaz y Virginia Troconis

Joaquín desvela su mayor crisis matrimonial con Susana Saborido: “Nos superó la situación”

Ambas parejas han querido contar cuál ha sido uno de los momentos más críticos que han atravesado en su matrimonio.

Joaquín desvela su mayor crisis matrimonial con Susana Saborido

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Joaquín Sánchez y Virginia Troconis no tienen miedo a contar la crisis que han sufrido con sus parejas, mientras Susana Saborido y Manuel Díaz se muestran más precavidos a la hora de recordad ese momento de su relación.

El presentador de Emparejados ha contado que uno de los momentos críticos de su matrimonio fue cuando se fue a jugar a Italia, “mi mujer se agobió muchísimo, no nos acostumbrábamos”, ha recordado sobre esa crisis matrimonial.

Por su parte, Virginia Troconis ha confesado que ella le decía a una amiga que “todos los eneros me voy a divorciar”. Una frase que definía la situación que le tocaba vivir cuando Manuel Díaz terminaba la temporada taurina y cogía la vida con mucha ansia.

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

Joaquín desvela su mayor crisis matrimonial con Susana Saborido

Joaquín desvela su mayor crisis matrimonial con Susana Saborido: “Nos superó la situación”

Susana Saborido confiesa el día que se puso más celosa de Joaquín

Susana Saborido confiesa el día que se puso más celosa de Joaquín: “La chavala era guapísima”

Manuel Díaz detalla lo que más le excita de Virginia Troconis

Manuel Díaz detalla lo que más le excita de Virginia Troconis: “Tu culo, para que nos vamos a engañar”

La confesión de Manuel Díaz sobre su reconciliación con El Cordobés
Emparejados | Manuel Díaz y Virginia Troconis

La confesión de Manuel Díaz sobre su reconciliación con El Cordobés: “No hay tiempo para tener reproches con mi padre”

Virginia Troconis se sincera sobre su relación con Alba Díaz
Emparejados | Manuel Díaz y Virginia Troconis

Virginia Troconis se sincera sobre su relación con Alba Díaz: “Es una hija más”

La revelación de Virginia Troconis en Emparejados
Emparejados | Manuel Díaz y Virginia Troconis

La revelación de Virginia Troconis en Emparejados: “Yo fui la primera que te dio un beso”

La empresaria ha confesado que fue ella la que se lanzó a besar por primera vez a Manuel Díaz.

Manuel Díaz rompe con la ilusión de Joaquín por Jennifer López
Emparejados | Manuel Díaz y Virginia Troconis

Manuel Díaz rompe con la ilusión de Joaquín por Jennifer López: “Un día la vi y me gustó más el guardaespaldas que ella”

El diestro le ha relatado a Joaquín Sánchez el día que se cruzó con la cantante y le costó reconocerla. Descubre la reacción del presentador de Emparejados ante la historia de Manuel Díaz.

Malú

“Te has comido a Neruda”: Malú aprende de Pablo López con el discurso con los talents

Perla, talent de La Voz 2025, en La ruleta de la suerte

El pasado de Khimuke en Antena 3: antes de sorprender en La Voz… ¡lo dio todo en La ruleta de la suerte!

Nutriman

Huevos pasteurizados, la clave para agotar por completo el riesgo de salmonelosis

Publicidad