Joaquín desvela su mayor crisis matrimonial con Susana Saborido: “Nos superó la situación”

Joaquín Sánchez y Virginia Troconis no tienen miedo a contar la crisis que han sufrido con sus parejas, mientras Susana Saborido y Manuel Díaz se muestran más precavidos a la hora de recordad ese momento de su relación.

El presentador de Emparejados ha contado que uno de los momentos críticos de su matrimonio fue cuando se fue a jugar a Italia, “mi mujer se agobió muchísimo, no nos acostumbrábamos”, ha recordado sobre esa crisis matrimonial.

Por su parte, Virginia Troconis ha confesado que ella le decía a una amiga que “todos los eneros me voy a divorciar”. Una frase que definía la situación que le tocaba vivir cuando Manuel Díaz terminaba la temporada taurina y cogía la vida con mucha ansia.